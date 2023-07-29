سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر،نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موضوع انتظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على نتائجهم. وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن نسب نجاح الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد، والنتائج جاءت مبشرة.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا عاجلًا يكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للجميع، حيث يشعر الطلاب وعائلاتهم بالقلق والتوتر نظرًا لاقتراب اعتماد النتيجة رسميًا في الأيام القليلة المقبلة. يعتبر مصير الطلاب ومستقبلهم الجامعي مرتبطًا بنسبة نجاحهم في الثانوية العامة 2023، فهي تحدد فرصة الالتحاق بالكلية والجامعة وتحقيق التحصيل العلمي والمهني المطلوب في سوق العمل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يسعى الطلاب طوال فترة التعليم الثانوي لتحقيق نسب نجاح عالية للتأكد من دخولهم الكلية أو الجامعة التي يتطلعون للالتحاق بها، والتي ستشكل خطوة هامة نحو تحقيق أحلامهم المهنية. ويشارك أولياء الأمور أبناءهم في هذه الرحلة عن طريق دعمهم وتقديم الدعم اللازم أثناء فترة الدراسة والامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ومن أجل تزويد الطلاب وأولياء الأمور بأحدث أخبار التعليم والمعلومات المهمة، تقدم الفجر في السطور التالية خطوات الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في 3 دقائق فقط، وذلك من خلال التسجيل في لينك مباشر خاص تابع للقناة، وسيتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة رسميًا واعتمادها حسب بيان وزارة التربية والتعليم الأخير.

من المتوقع أن يكون هذا الإعلان مصدرًا للتسهيل والارتياح للجميع بعد فترة طويلة من الاستعداد والتحضير لامتحانات الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بوابة الفجر أكدت الوزارة أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في الساعات القادمة. وأوضحت أنه في الوقت الحالي تجري مرحلة المراجعة والتدقيق للنتائج. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيتمكن الوزير من الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في امتحانات الثانوية العامة 2023.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:



- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.



- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.



- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.



- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%



- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.



- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.



- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.



- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.



- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.





- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.