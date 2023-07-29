” اعرف نتيجتك ” رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر قبل اي حد

من المتوقع أن تصدر نتيجة الثانوية العامة 2023 في القريب العاجل، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع بوابة الفجر باستخدام رقم الجلوس والاسم. وستكون النتائج متاحة بسهولة للطلاب الذين انتظموا في الامتحانات، ويمكن الحصول عليها باتباع الخطوات الموضحة على الموقع. ويهدف الموقع إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج بشكل سريع وسهل لجميع الطلاب، والتي ستتضمن تفاصيل الدرجات والترتيب والمؤهلات وغيرها من المعلومات المهمة، وننصح الطلاب بمتابعة الموقع واتباع الإرشادات الموضحة للحصول على النتائج بكل سهولة ويسر.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس مصر

من المتوقع أن تصدر نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع جريدة بوابة الفجر برقم الجلوس والاسم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن النتائج سوف تكون متاحة يوم السبت المقبل أو مع بداية الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن يتم عرض أسماء الأوائل في الثانوية العامة على موقع الجريدة يوم الجمعة القادم، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التي يدرسون فيها، وتتيح جميع خطوات الاستعلام عن النتيجة على الإنترنت فقط، وتشمل تفاصيل الدرجات والترتيب والمؤهلات وغيرها من المعلومات المهمة، وننصح الطلاب بمتابعة موقع جريدة الدستور للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بشكل رسمي، سيتمكن الطلاب في مصر من الحصول على نتائجهم في غضون ساعات قليلة جدًا. وسيتمكن كافة الطلاب من معرفة نتائجهم عبر رابط موقع "بوابة الفجر" أو من خلال مواقع الإنترنت المختلفة التي تتيح الحصول على بيان الدرجات. وبمجرد ظهور النتائج الرسمية، يمكن للطلاب الاستفادة من رابط الاستعلام المتاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائجهم، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

ويهدف هذا الرابط إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج بشكل سريع وسهل لجميع الطلاب، وسيتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وننصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للحصول على الرابط واتباع الإرشادات الموضحة للحصول على النتائج بكل سهولة ويسر.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق كلية الطب

وتشير المؤشرات الأولية لنسب القبول بـ كلية الطب إلى أن الحد الأدنى للقبول سيكون على النحو الأتي:

ـ طب المنصورة من 387 درجة.

ـ طب سوهاج من 386 درجة.

ـ طب دمياط من 386 درجة.

ـ طب الزقازيق من 385 درجة.

ـ طب فاقوس من 384 درجة.

ـ طب كفر الشيخ من 383 درجة.

ـ طب طنطا من 383 درجة.

ـ طب أسنان المنصورة من 382 درجة.

ـ طب أسنان جنوب الوادي من 382 درجة.

ـ طب الإسكندرية من 382 درجة.

ـ طب بورسعيد من 381 درجة.

ـ طب الإسكندرية من 382 درجة.

ـ طب بورسعيد من 381 درجة.

ـ طب القاهرة من 381 درجة.

ـ طب أسيوط من 381 درجة.

ـ طب عين شمس من 380 درجة.

ـ طب جنوب الوادي من 380 درجة.

ـ طب المنوفية بشبين الكوم من 380 درجة.

ـ طب أسنان الفيوم من 375 درجة.

ـ طب أسنان السويس من 375 درجة.

ـ طب أسنان بني سويف من 374.5 درجة.

وفقًا لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مع إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023. كما سيقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا جحازي، بإجراء عدة مكالمات هاتفية لتهنئة الطلاب الأوائل.

ويمكن لمتابعي بوابة الأسبوع الإلكترونية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث حصلت البوابة على حق نشر النتيجة عقب اعتمادها أولًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتسهل البوابة الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة. وننصح الجميع بمتابعة بوابة الأسبوع الإلكترونية للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 حال توافرها.