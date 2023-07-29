عاجل.. كلام نهائي نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــا

نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــا

نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــا، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حسم الجدل المثار حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد تداول أخبار متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في بيانها ردًا على تلك الشائعات أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد أدلى بعدة تصريحات سابقة أكد فيها أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون بداية شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــــــــــــــا

وأضافت الوزارة أنه لا داعي للتسرع في توقع موعد إعلان النتيجة، مشددة على أنها حاليًا تخضع لعمليات مراجعة وتدقيق متقنة لضمان الدقة والعدالة في نتائج الطلاب. هذه المراحل الهامة تهدف إلى ضمان أن تكون النتيجة المعلنة دقيقة وموثوقة.

بهذا التأكيد الرسمي، يتم تهدئة الجمهور وتوضيح الوضع بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مما يساهم في إزالة الشكوك وتجنب البلبلة التي قد تنشأ بسبب الأخبار غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. وأوضح أن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة للنور بداية شهر أغسطس المقبل.

طالبت وزارة التربية والتعليم بشدة جميع وسائل الإعلام بأن يكونوا دقيقين وملتزمين بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وذلك لتجنب إثارة البلبلة والتشتيت بين طلابنا وأولياء الأمور. حيث أن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 تعتبر مبشرة ومُشجعة للطلاب.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد

نستعرض معكم في الجدول التالي نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد، حيث جاءت مبشرة للغاية، وينعكس ذلك على تنسيق 2023، الذي من المتوقع أن يرتفع عن العام الماضي.

اسم المادة نسب النجاح اللغة العربية 90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5% اللغة الأجنبية الأولى 91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1% اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% مادة التاريخ 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1% امتحان الجغرافيا 91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9% مادة الفيزياء 91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9% مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4% مادة الجيولوجيا 91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر 5.2% مادة الرياضيات التطبيقية 88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜ مادة علم النفس والاجتماع 93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1% مادة الفلسفة والمنطق 91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5% مادة الرياضيات البحتة 89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 5.8% مادة الأحياء 90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

ذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، زار مساء الجمعة الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة للإطلاع على آخر استعدادات نتيجة الثانوية العامة 2023. ومن المتوقع أن يقوم خلال الساعات القادمة بعرض النتيجة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل إعلانها رسميًا في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم.