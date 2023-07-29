(بالاسم ورقم الجلوس) رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر لينك سريع

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مصر بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، حيث تم الإعلان عن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد والتي جاءت مبشرة، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا عاجلًا يؤكد فيه الكشف نتيجة الثانوية العامة 2023 قريبًا.

يعيش الطلاب وعائلاتهم حالة من القلق والتوتر بسبب اقتراب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 تحدد مصير ومستقبل الطلاب في التعليم الجامعي وفي سوق العمل.

ويسعى الطلاب منذ بداية الدراسة الثانوية إلى الوصول إلى نسبة نجاح عالية لدخول الكلية والجامعة التي يحلمون بالالتحاق بها، ويشارك الأهل أبنائهم في هذه الرحلة بتقديم الدعم والراحة والعناية اللازمة لهم خلال فترة الدراسة والامتحانات.

ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق، وننصحهم بالاطلاع على نتائجهم برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبوابات الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض، والحفاظ على روح الروح الرياضية والإيجابية في مواجهة أي نتيجة تأتي لهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يتوقع العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مصر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عنها عبر العديد من المواقع الرسمية والبوابات الإلكترونية المعتمدة. ومن بين تلك البوابات، يأتي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الخاص بموقع بوابة الفجر والذي يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الرابط المذكور في 3 دقائق فقط، حيث يتطلب التسجيل على الرابط وإدخال البيانات الشخصية، ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة للاستعلام عن النتيجة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة والذي يتطلب إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس. كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الرسائل القصيرة، حيث يمكن للطلاب إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم المخصص لهذا الغرض.

بيان التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أشار إلى أنها ستظهر للنور في بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح زلطة أن نتيجة الثانوية العامة 2023 يتم حاليًا مراجعتها وتدقيقها بعناية لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لجميع الطلاب، وذلك بالتنسيق مع اللجان الفنية والتدريبية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعد نتيجة الثانوية العامة 2023 من أكثر المحطات المهمة والمرتقبة في حياة الطلاب وأولياء الأمور، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتأتي الجهود المبذولة لضمان دقة وعدالة النتيجة ضمن سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للتعليم والتعليم الفني.

دعت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة، وذلك لتفادي إثارة البلبلة والتشتيت بين أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت الوزارة إلى أن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب، ما يستلزم تخفيف حمل القلق والتوتر عنهم، وتقديم الدعم والتشجيع لهم في المرحلة المقبلة من حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وتؤكد الوزارة على أنها تعمل جاهدة على ضمان دقة وعدالة نتيجة الثانوية العامة 2023، وتسعى إلى توفير كافة المساعدات والخدمات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج وتسهيل إجراءات القبول الجامعي والمهني. وتدعو الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى التحلي بالصبر والاستمرار في العمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية المرسومة لهم.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد

نستعرض معكم في الجدول التالي نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد، حيث جاءت مبشرة للغاية، وينعكس ذلك على تنسيق 2023، الذي من المتوقع أن يرتفع عن العام الماضي.

اسم المادة نسب النجاح اللغة العربية 90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5% اللغة الأجنبية الأولى 91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1% اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% مادة التاريخ 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1% امتحان الجغرافيا 91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9% مادة الفيزياء 91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9% مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4% مادة الجيولوجيا 91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر 5.2% مادة الرياضيات التطبيقية 88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜ مادة علم النفس والاجتماع 93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1% مادة الفلسفة والمنطق 91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5% مادة الرياضيات البحتة 89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 5.8% مادة الأحياء 90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير روابط حكومية رسمية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، تتيح للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتباع الخطوات المحددة للاستعلام عن النتيجة.

ويتضمن الإجراء اللازم تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، ثم إدخال بيانات الطالب بما في ذلك رقم الجلوس، ومن ثم سيتم عرض النتيجة بشكل فوري ودقيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الاطلاع على نتائج الطلاب وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وضمان تحقيق العدالة والدقة في نتائج الثانوية العامة 2023.