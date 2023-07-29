نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 على "بوابة الفجر" سجل الآن،كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أوضحت أن الشريحة الأكبر التي حصلت على مجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 50% إلى 65% من بين جميع الشرائح الأخرى، تليها الشريحة التي حصلت على نسبة تتراوح بين 70% إلى 80%، وأخيرًا الشريحة الأقل نسبيًا هي التي حصلت على 95% فأكثر.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أدلى بعدة تصريحات سابقة أعلن فيها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لكل طالب.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيقوم بالإعلان رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة لتجنب إثارة البلبلة والتشتيت بين طلابنا وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

تشرع كنترولات الثانوية العامة في استعداداتها لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي. تبدأ هذه العملية بمرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق، حيث يتم تسكين درجات الأسئلة المقالية التي تم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت.

بعد ذلك، تأتي مرحلة رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية "علوم ورياضة" والأدبية. يتم تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي، استعدادًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها رسميًا.

بعد الاعتماد الرسمي، يقوم وزير التربية والتعليم بإجراء اتصالات هاتفية لتهنئة الطلاب الأوائل في الشعبتين على تفوقهم الدراسي، مما يعتبر حدثًا يُنظر له بفخر واعتزاز.

وفي خطوة هامة، يتم عقد مؤتمر صحفي حيث يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وتكون هذه المرحلة هي اللحظة المنتظرة بشدة للطلاب وأولياء الأمور.

وأخيرًا، تُعلن النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها بسهولة ومصداقية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

يتجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 أول أسبوع من الشهر المقبل. وسيقوم بعد ذلك بعقد مؤتمر صحفي في وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

خلال المؤتمر الصحفي، سيتم الكشف نسبة النجاح العامة لامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بتفصيل نسبة النجاح في كل مادة بشكل منفصل. كما سيتم الإعلان عن عدد الطلاب الناجحين بإجماليهم، وكذلك عدد الطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الكشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، لتكريم هؤلاء الطلاب المتفوقين. وسيتم إعلان عدد الطلاب الذين انحرموا من العام بسبب الغش الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما سيعلن وزير التربية والتعليم عن شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2023، وبالتحديد عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% و85% وأكثر من 65% وأكثر من 50%. سيتم إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أيضًا، وذلك للطلاب الراسبين الذين حصلوا على مادة أو مادتين، لإتاحة فرصة لهم لتحسين نتائجهم وتحقيق النجاح في الفصل الثاني.

تفاصيل تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023

انتهت كنترولات الثانوية العامة ومقرات التصحيح من عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بكل دقة وعناية. أكدت وزارة التربية والتعليم أن التصحيح تم بعناية شديدة وتدقيق دقيق لتسكين درجات الإجابات المقالية مع البابل شيت، حتى يحصل كل طالب على حقه.

تأكدت اللجان المسؤولة عن مراجعة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 أن جميع الامتحانات تمت الموافقة عليها قبل بدء تصحيحها، ولم يتم اكتشاف أخطاء أو إجابات متشابهة أو توزيع غير مناسب لدرجات أي مادة.

تم تصحيح أوراق إجابات الامتحانات الكترونيًا سواء للأسئلة المقالية أو الموضوعية، وتم تصحيح الأسئلة من الاختيار من المتعدد عن طريق الماسح الضوئي، دون تدخل بشري، لضمان نزاهة التصحيح والتأكد من عدم وجود أي أخطاء.

وفيما يتعلق بالأسئلة المقالية، تم تصحيحها إلكترونيًا باستخدام مجموعة من المقدرين وفقًا لمعايير محددة لكل سؤال باستخدام Rubric لتحديد أداء الطلاب. تم تصحيح الأسئلة من قبل مصححين متخصصين وضمان الدقة من خلال استخدام مصحح ثالث في حالة عدم توافق التقديرات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق إجراءات إضافية لضمان جودة التصحيح الإلكتروني وتحقيق العدالة لجميع الطلاب. تم تدقيق اليدوي لنسبة من أوراق إجابات الطلاب للتأكد من جودة التصحيح الإلكتروني، وذلك بمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة تضم 10 خبراء. هذه الإجراءات تهدف إلى تأكيد أن كل طالب حصل على حقه وضمان الدقة والعدالة في نتائج الامتحانات.

المجموع الكلي للثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات

درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» 410 درجة، مقسمة في

- مادة اللغة العربية 80 درجة. - مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة. - مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة. - مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والاستاتيكا» 60 درجة. - مادة الفيزياء 60 درجة. - مادة الكيمياء 60 درجة. - مادة الأحياء 60 درجة. - مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة. - مادة التاريخ 60 درجة. - مادة الجغرافيا 60 درجة. - مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة. - مادة علم النفس 60 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

- الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

اوائل الثانوية العامة 2023

سيبدأ كنترولات الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الحالي تحديد قائمة بأسماء الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات، وذلك لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم. تتولى لجنة بوزارة التعليم مهمة فحص أوراق الطلاب وإعادة مراجعتها بالتعاون مع مستشاري كل مادة للتأكد من عدم وجود أي رسوب سابق للطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي، وتحقق أنهم حصلوا على أعلى الدرجات في جميع المواد.

تقوم اللجنة بعد ذلك بإعداد تقرير يحتوي على أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وترتيبهم حسب المجاميع العالية التي حصلوا عليها من جميع أنواع المدارس (حكومية وتجريبية وخاصة ودمج ومكفوفين ومتفوقين). يشمل التقرير قائمة تضم بين 35 و40 طالبًا من مختلف الشعب الدراسية.

تتصدر المدارس الحكومية قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، بينما تتضمن القائمة أيضًا طلابًا من المدارس الخاصة. يتم شرح ضوابط وآليات اختيار الأوائل في الثانوية العامة 2023 لضمان النزاهة والعدل في عملية الاختيار.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس ؟

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بسهولة ودقة من خلال موقع "الفجر"، حيث يتم توفير كل السبل للوصول إلى النتائج بسهولة وسرعة. يمكن للطلاب الاختيار بين ثلاث طرق للحصول على النتيجة:

باستخدام رقم الجلوس: يمكن للطلاب إدخال رقم جلوسهم للحصول على النتيجة.

باستخدام الاسم: يمكن للطلاب إدخال الاسم الرباعي للحصول على النتيجة.

باستخدام رقم الجلوس وتحديد الشعبة (أدبي أو علمي): يمكن للطلاب تحديد الشعبة وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

توفر هذه الخيارات العديد من السبل للطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل يسر ودقة، وتجنب التشتت والارتباك الذي قد ينشأ عن استخدام روابط نتائج غير موثوقة من بعض المواقع الإلكترونية.