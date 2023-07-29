الآن اعرف .. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي أدبي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سيطرت الاهتمام والبحث عبر محركات البحث على مواقع الإنترنت المختلفة بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، حيث تساءلوا عن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية وأسماء الأوائل خلال مؤتمر الوزير.

وتدرك وزارة التربية والتعليم الأهمية الكبيرة التي تحملها نتيجة الثانوية العامة 2023، وتعمل على ضمان ظهور النتيجة بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق اللازمة، للحفاظ على الدقة والعدالة في النتيجة.

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن موعد إعلان النتيجة بشكل رسمي عند الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، وتأكيد التفاصيل الرسمية من الوزارة.

رابط نتيجة الثانوية العام 2023

تواصل جريدة "بوابة الفجر" نشر آخر أخبار الثانوية العامة 2023، وتتابع بشكل دقيق لحظة بلحظة روابط الحصول عليها برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة، والإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتسعى جريدة "بوابة الفجر" إلى تسهيل عملية الاطلاع على نتائج الثانوية العامة 2023، من خلال توفير الروابط الرسمية للحصول على النتيجة بسهولة ويسر، وتحديث القراء بآخر المستجدات المتعلقة بالموضوع.

ويمكن لطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد إعلانها رسميًا في المؤتمر الصحفي، وذلك بإدخال بيانات الطالب بما في ذلك رقم الجلوس أو الاسم، للحصول على النتيجة بشكل فوري ودقيق.

آخر آخبار الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي منذ لحظات، نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة، والتي بلغت 89.7%، مشيرًا إلى أنه حصل على درجة 95% فأكثر في هذه المادة، ونسبة النجاح فيها بلغت 5.8% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض امتحان المادة.

وأضاف الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%، وذلك في إطار إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بشعبها المختلفة، حيث كان قد أعلن في الأسبوع الماضي عن نسب النجاح في مواد الامتحانات الأخرى لطلاب الشعب العلمية والأدبية.

- اللغة العربية نسبة نجاحها وصل إلى 90%

2- اللغة الأجنبية الأولى نسبة نجاحها تعدي91 %

3- اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها بلغ 91%

4- الفيزياء نسبة نجاحها وصلت إلى 91%

5- الكيمياء نسبة نجاحها تعدت 88%

6- الرياضيات التطبيقية نسبة نجاحها وصلت 88%

7- الجغرافيا نسبة نجاحها تجاوزت91%

8- التاريخ نسبة نجاحها بلغت 90.2%

9- الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها وصلت إلى 91%

10- علم النفس والاجتماع، نسبة وصلت إلى 93.9%

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

أفادت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم بأن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، قام يوم أمس الجمعة بزيارة الكنترول الرئيسي للثانوية العامة للاطلاع على آخر استعدادات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضحت المصادر أن وزير التربية والتعليم يتابع لحظة بلحظة كافة تفاصيل النتيجة وتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة، وسيتم الاتصال بهم مساء اليوم السبت لتهنئتهم بالحصول على الدرجات العليا. كما سيتم عرض النتيجة الكلية على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، لوضع الحد الأدنى لتنسيق الجامعات في المرحلة الأولى للقبول.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتيجة إلكترونيًا على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل الثانوية العامة 2023

صرح مصدر من وزارة التربية والتعليم بأن الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة قام بحصر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة في شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة والقسم الأدبي، وذلك للإعلان رسميًا عن تلك الأسماء في المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم، بعد التأكد من تمثيل جميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات والمتفوقين.

وأفاد المصدر بأن قائمة الأوائل الثانوية العامة وصلت إلى 30 طالبًا وطالبة، وأنه لم يحصل أحد منهم على نسبة 100٪ في النتيجة الكلية. وأكد المصدر أن الكنترول الرئيسي تأكد من صحة النتائج وتمثيل جميع المدارس، وأن الإعلان الرسمي عن الأوائل سيتم في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن القائمة الكاملة وفقًا لترتيب الأسماء والتخصصات.

توزيع درجات مواد علمي علوم 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، الفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، والجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

توزيع درجات مواد علمي رياضة 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة

و الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والتاريخ 60 درجة والفلسفة والمنطق 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يوجد 3 روابط للحصول على نتيجة الثانوية العا مة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات، وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك.

الخطوة الأولى: الدخول هنـــــــا على رابط بوابة موقع وزارة التربية والتعليم، أو الدخول هنا على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، أو على الصفحة الرسمية للوزارة من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية: الضغط على «نتيجة الثانوية العامة» وثم تحديد الشعبة أو علمي علوم أو علمي رياضة، أو الأدبي..

الخطوة الثالث: تسجيل رقم جلوس طالب أو طالبة في الثانوية العامة 2023

الخطوة الرابع: الضغط النتيجة الثانوية العامة لتظهر المواد بالنسبة المئوية.