مصدر بالتعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة أعلى من العام الماضي (تفاصيل)

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح أعلى من العام الماضي بنسبة تزيد على 3% ولكن المجاميع نفسها قريبة للغاية من نفس مجاميع السنة الماضية، وربما أقل بنسبة بسيطة، ما يعني أن تنسيق القبول بالجامعات لن يشهد ارتفاعًا عن العام الماضي

وقال المصدر، إنه حسب المجاميع التي ظهرت في تجميعة النتيجة، فإن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع تفوق 95% قليل، مقابل ارتفاع عدد الطلاب أصحاب المجاميع من 70% إلى 80% ومن 80% إلى 90% ولكن تظل النسبة الأكبر هم الطلاب الحاصلون على مجاميع من 50% إلى 65%

ويتاح تصفح نتيجة الثانوية العامة بطريقة مبسطة وسهلة؛ حيث سيكون هناك رابط مخصص لذلك يتم استخدامه عبر الهاتف المحمول، أو اللاب توب، أو جهاز الكمبيوتر بإدخال رقم الجلوس فقط

وسيعلن وزير التعليم اليوم السبت، نتيجة الثانوية العامة، وقائمة أوائل الجمهورية، بعد اعتماد المراجعة النهائية للنتيجة، وإعدادها في صورتها الأخيرة

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام، لن تقل عن 78%، وتقترب من 79%، وبذلك ترتفع عن نسبة النجاح في العام الماضي، بمعدلات تتراوح بين 3 إلى 4% دفعة واحدة، حيث كانت 75.4%

وفسّر المصدر، ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، بأن نسبة النجاح في غالبية المواد، مرتفعة عن العام الماضي، فهناك مواد كانت السنة الماضية نسبة النجاح فيها 89%، وهذا العام وصلت نسبة النجاح بها، 94%، وهكذا لبعض أو غالبية المواد، وهو ما انعكس بالتبعية على النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أعلن عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة

وأشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة

وقال الوزير، إن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، ونسبة النجاح في مادة التاريخ بلغت 90.2%، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، أنا نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%

وأعلن الدكتور رضا حجازى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، ووصلت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%

وأعلن أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى

وحسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موعد اعتماد وظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، في ظل الجدل الدائر والتخبط حول هذه المواعيد على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد المصدر، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة سوف تكون جاهزة للاعتماد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مساء اليوم السبت

وقال المصدر، إن مرحلة التجميع والمراجعة النهائية سوف تنتهي مساء اليوم، وبذلك ستكون النتيجة موجودة على مكتب الوزير في نهاية اليوم، بعد انتهاء الكنترولات من التجميع النهائي لها

أضاف المصدر، أن الوزير سيقوم بالتوقيع على النتيجة فور الانتهاء منها، وبالتالي من المحتمل بقوة، أن يتم اعتمادها مساء اليوم السبت، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الأوائل، ونسب النجاح، وشرائح المجاميع، غدا الأحد

ولفت المصدر، إلى أنه فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي، سيتم إتاحة النتيجة إلكترونيا، وبالتالي فإن النتيجة ستكون متاحة للطلاب ابتداء من ظهر غد الأحد، حيث إن الوزير رضا حجازي لا يرغب في تأجيلها لأي سبب، ما دام أنه تم الانتهاء منها كاملة