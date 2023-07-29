نذاكر .. خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023.. سيطرت على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة، خلال من الساعات الأولي من صباح اليوم السبت في القاهرة والمحافظات.. وتساءل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية، وإعلان أسماء الأوائل في مؤتمر الوزير على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العام 2023

«بوابة الفجر» تواصل نشر آخر أخبار الثانوية العامة 2023، وتتابع لحظة بلحظة روابط الحصول عليها برقم الجلوس والاسم، بعد اعتمادها رسميًا خلال ساعات والإعلان عنها في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، ليتمكن طلاب وأولياء أمورهم معرفتها في خطوات بسيط عبر الرابط الرسمي.

آخر آخبار الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة التي بلغت 89.7%، مؤكد أنه حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض امتحان المادة، وأضاف أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

وكان وزير التربية والتعليم نهاية الأسبوع الماضي أعلن نسب النجاح مواد امتحانات الثانوي العامة بشعبها المختلفة علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي على النحو التالي:

1- اللغة العربية نسبة نجاحها وصل إلى 90%

2- اللغة الأجنبية الأولى نسبة نجاحها تعدي91 %

3- اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها بلغ 91%

4- الفيزياء نسبة نجاحها وصلت إلى 91%

5- الكيمياء نسبة نجاحها تعدت 88%

6- الرياضيات التطبيقية نسبة نجاحها وصلت 88%

7- الجغرافيا نسبة نجاحها تجاوزت91%

8- التاريخ نسبة نجاحها بلغت 90.2%

9- الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها وصلت إلى 91%

10- علم النفس والاجتماع، نسبة وصلت إلى 93.9%

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة

أكدت مصادر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم توجه، أمس الجمعة، إلى الكنترول الرئيسي للثانوية العامة للاطلاع على آخر استعدادات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وقالت المصادر إن وزير التربية والتعليم يقوم خلال ساعات بعرض النتيجة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل اعتمادها وإعلانها في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية.

وقالت إن وزير التعليم يتابع لحظة بلحظة كافة تفاصيل النتيجة وتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة، ليتم الاتصال بهم مساء اليوم السبت لتهنئتهم بالحصول على الدرجات العليا، كما يتم عرض النتيجة الكلية على الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لوضع الحد الأدنى لتنسيق الجامعات في المرحلة الأولى للقبول.

وزارة التربية والتعليم تعمل أيضا في الوقت الحالي على إعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتيجة إلكترونيًا على الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بعد لحظات من اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوائل الثانوية العامة 2023

الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة حصر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة في شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة والقسم الأدبي ليتم الإعلان رسميًا عن تلك الأسماء في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، بعد التأكد من تمثيل جميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات والمتفوقين، كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قائمة الأوائل الثانوية العامة وصلت إلي٣٠ طالبا وطالبة، لم يحصل أحد منهم على نسبة 100٪ في النتيجة الكلية.

توزيع درجات مواد علمي علوم 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، الفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، والجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

توزيع درجات مواد علمي رياضة 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة

و الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والتاريخ 60 درجة والفلسفة والمنطق 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يوجد 3 روابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات، وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الخطوة الأولى: الدخول هنـــــــا على رابط بوابة موقع وزارة التربية والتعليم، أو الدخول هنا على رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، أو على الصفحة الرسمية للوزارة من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية: الضغط على «نتيجة الثانوية العامة» وثم تحديد الشعبة أو علمي علوم أو علمي رياضة، أو الأدبي..

الخطوة الثالث: تسجيل رقم جلوس طالب أو طالبة في الثانوية العامة 2023

الخطوة الرابع: الضغط النتيجة الثانوية العامة لتظهر المواد بالنسبة المئوية.