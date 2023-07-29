استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

يشغل بال الأهالي بالشرقية معرفة نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 عبر جوجل، يترقب طلبة الثانوية العامة في القسمين الأدبي والعلمي، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الشرقية من خلال الاسم ورقم الجلوس في الساعات القادمة، وذلك عقب إعلان وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، من خلال الصفحة الرسمية بموقع الوزارة، إنه من المفترض إعلان النتيجة ببداية شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

وأتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، الإمكانية لمعرفة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة ببوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

ويتاح للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس، عقب اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويشار إلى أن يكون المجموع الكلي لدرجات نتائج الثانوية العامة من مجموع 410 درجات، والنتيجة مبشرة خاصة فيما سيتعلق بامتحان الكيمياء الذي قد اشتكى الطلبة من صعوبته، حيث قد حصل 1000 طالب على الدرجات النهائية، عقب تصحيح 50% من أوراق الإجابة بواقع نحو 260 ألف طالب، طبقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية برقم الجلوس

  الجدير بالذكر أن عدد 54279 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي قد أدوا امتحانات الثانوية العامة أمام عدد 158 لجنة وتكون موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية في مختلف مراكز ومدن الشرقية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

والرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023 الشرقية، ويتاح الحصول علي نتائج الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية، وذلك من خلال الرابط الرسمي للنتيجة على موقع بوابة الفجر، ويكون عن طريق إدخال بياناتك وسوف تصلك النتيجة فور ظهورها.
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ولا سيما أن كان الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أن تكون نتيجة الثانوية العامة في عام 2023، ستتم مراجعتها بواسطة عدد 10 خبراء بكل مادة للتأكد من صحة نموذج الإجابة، وذلك فضلًا عن أن تكون عملية تصحيح نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 إلكترونيًا.

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