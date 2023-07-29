أعرف نتيجتك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط ورقم الجلوس

ينشر "بوابة الفجر" نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، صباح غد الأحد على "بوابة الفجر"، ويمكن للطلاب الدخول برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم الكلية فى جميع المواد وحالتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.



- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.



- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.



- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%



- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.



- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.



- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.



- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.





- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.



- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.



- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.



- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

بيان التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستظهر للنور بداية شهر أغسطس المقبل، حيث أوضح أن نتيجة الثانوية العامة تمر الآن في مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لكل طالب.

وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف حمل القلق والتوتر عليهم، لأن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نستعرض معكم في السطور التالية رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، كذلك خطوات التسجيل عبر لينك بوابة الفجر في 3 دقائق، وهو رابط خاص بوابة الفجر وستظهر عليه نتيجة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عنها برقم الجلوس، حيث نوفر لكم أكثر من طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة، وفيما يلي خطوات التسجيل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.