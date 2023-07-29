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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم عبر بوابة الفجر

بخطوات بسيطة.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم.. يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم بها فور اعتمادها وإعلانها رسميًا خلال الساعات المقبلة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم 

ويقدم موقع بوابة الفجر، خدمة مجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، وهي إتاحة رابطًا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فور ظهورها رسميًا، وذلك لتقليل حدة التوتر والقلق، خاصة في هذا التوقيت.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم 

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فور إعلانها مباشرة يستطيع الدخول على رابط نتيجة، لتسجيل البيانات، أما بالنسبة للخطوات تعتبر سهلة وبسيطة للغاية ولا يوجد بها مشاكل، والتي جاءت على النحو التالي: 

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معايير اختيار أوائل الثانوية العامة 2023

  • لا بد أن يكون طالب الثانوية العامة 2023 مصري الجنسية.
  • ألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.
  • حاصل على أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة.
  • ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023 بناءً على أعلى الدرجات.
  • يكون ممن حضروا المدارس وليس طلاب المنازل.

 

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