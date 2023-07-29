مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت [ لقاء ودي ] ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب دالاس كاوبويز لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم السبت 29 يوليو، في إطار ساتعدادات الفريقين للموسم الجديد لكرة القدم.

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ودية بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في عام 2023، والتي ستُلعب في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد كلاسيكو كرويًا كبيرًا.

وشهدت المنافسات المحلية الإسبانية صراعًا كبيرًا بين الفريقين، حيث حقق نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني في الموسم السابق، بينما فاز نادي ريال مدريد ببطولة كأس الملك الإسباني، وكان آخر لقاء بينهما في نصف نهائي كأس الملك الإسباني وانتهى بفوز نادي ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة على نادي برشلونة.

وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم آخر أخبار الكرة العالمية ومواعيد المباريات، سنقدم لكم فيما يلي مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في ودية الأندية 2023، كذلك ترددات القنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في ودية الأندية 2023

تقام مباراة ودية بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، في ملعب استاد دالاس كاوبويز بمدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، ويعد هذا اللقاء الكروي الكبير بين الفريقين كلاسيكو الأرض في قمة ودية مهمة.

ويتسع ملعب دالاس كاوبويز لـ80 ألف مشجعًا، ويعتبر واحدًا من أكبر الملاعب في العالم، وستكون هذه المباراة فرصة لمحبي كرة القدم لمشاهدة نجوم الفريقين العالميين في العمل، وتحديدًا في مواجهة بين الفريقين الإسبانيين الأشهر والأقوى في العالم.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في تمام الساعة 12:00 ليلًا بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، البحرين، والساعة 1:00 ليلًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في ودية الأندية 2023

ستكون هناك عدة خيارات لمتابعة مباراة ودية ريال مدريد وبرشلونة اليوم في عام 2023، ومن بينها قناة الكويت الرياضية KTV Sport، وشبكة ESPN الأمريكية، وقناة TV3 الكتالونية، ويمكن متابعة المباراة عبر تردد قناة الكويت الرياضية KTV Sport، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 1 التي تقوم بنقل عدد من مباريات الأندية الأوروبية الودية، وبالتالي، فإنه يمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة هذا اللقاء الكروي الكبير بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، عبر العديد من القنوات المتاحة لهم.

تردد قناة KTV Sport تردد قناة AD Sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | اضغط هنـــا

Barcelona vs Real Madrid

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

نستعرض معكم فيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة اليوم في ودية الأندية 2023.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - ماركوس ألونسو - سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: جافي - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - أنسو فاتي - عثمان ديمبلي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

Barcelona vs Real Madrid

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

إليكم تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ودية الأندية 2023.