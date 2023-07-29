بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في اللقاء الودي للكلاسيكو .. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في اللقاء الودي للكلاسيكو.. يلا شوت ، كان ريال مدريد تمكن من الفوز في أول مباراتين وديتين له في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفوق فى المباراة الأولى على ميلان بنتيجة 3/2 بعد أن كان متأخراً في الشوط الأول بهدفين دون رد، بينما حسم المباراة الثانية أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في اللقاء الودي للكلاسيكو.. يلا شوت، وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مباراة كرة القدم الكلاسيكو الودي بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، والتي تعتبر واحدة من أهم المباريات التحضيرية للموسم الكروي الجديد في صيف عام 2023.

وستقام المباراة على ملعب AT&T في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الموافق 30 يوليو. ومن المتوقع أن يقوم الفريقان بإرسال كامل نجومهما في هذه المواجهة الكروية، بهدف تقديم أفضل أداء لإسعاد الجماهير الحاضرة التي تجاوز عددها 80 ألف متفرج والذين قاموا بحجز تذاكر المباراة قبل أسابيع طويلة.

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا في أول مباراتين وديتين له في جولته الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، حيث تمكن من تغلب على كل من فريق ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتهت المباراة الأولى بفوز ريال مدريد على ميلان بنتيجة 3/2، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد في الشوط الأول، وتمكن من تعديل النتيجة وتسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل. وفي المباراة الثانية، نجح ريال مدريد في تحقيق فوزٍ مريحٍ بهدفين دون رد على مانشستر يونايتد، على الرغم من المقاومة الشديدة التي قدمها الفريق الإنجليزي.

بدأ نادي برشلونة مشواره التحضيري للموسم الكروي الجديد بخسارة في مباراته الأولى أمام نادي فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 2-0 على ملعب نيو ناشونال في العاصمة اليابانية طوكيو في السادس من يوليو الماضي. وعند وصول الفريق إلى الولايات المتحدة، تم إلغاء مباراته الودية ضد يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مفاجئ بين أفراد الفريق.

وفي مباراته الودية الثانية في أميركا، خسر برشلونة أمام أرسنال بنتيجة 3-5، على الرغم من تقدمه بهدفين لهدف خلال الشوط الأول.

متى توقيت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة؟

يحين موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة صباح يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل (00:00) بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 22:00 مساء يوم السبت بتوقيت غرينيتش.

في آخر خمس مواجهات جمعت بين ناديي برشلونة وريال مدريد، حقق برشلونة الفوز في ثلاث مباريات، وذلك في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ونصف ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والجولة 26 من الدوري الإسباني الموسم الماضي. أما ريال مدريد، فاز في مباراتين، الأولى بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الموسم الماضي، والثانية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4-0.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | اضغط هنـــا

وكان الفريقان قد لعبا مباراة ودية في الولايات المتحدة خلال صيف عام 2022، حيث انتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد، سجله البرازيلي رافينيا خلال الشوط الأول، وأُقيمت المباراة على ملعب أليغانت في مدينة بارادايس بولاية نيفادا.