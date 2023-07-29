رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس| نتيجة 3 ثانوي الدور الأول عبر بوابة الفجر الإلكترونية

يبحث الكثير من الطلاب في مصر عن نتيجة الثانوية العامة، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حاليًا حالة من القلق والتوتر بسبب انتظار نتيجة الثانوية العامة للعام 2023/ ولكن لحسن الحظ، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا للتوضيح حول موعد اعتماد النتيجة والإعلان عنها رسميًا في مؤتمر صحفي قادم، كما سيتم الإعلان أيضًا عن أسماء أوائل الثانوية العامة للعام 2023 في هذا المؤتمر.

نتيجة الثانوية العامة 2023

بالنظر إلى أهمية هذه المعلومات، يسعى موقع بوابة الفجر لتقديم آخر أخبار التعليم والحصول على نتائج الطلاب بسرعة. وبناءً على ذلك، ستوفر القاهرة 24 رابطًا خاصًا لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس في غضون دقائق قليلة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن أوائل الثانوية العامة سيتم الإعلان عنهم أولًا في المؤتمر الصحفي المرتقب، حيث سيتم الاتصال بهم شخصيًا من قِبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي في المرحلة الثانوية، وكان الأيام القليلة الماضية قد شهدت ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة للعام 2023 يُعتبر مرتفعًا مقارنة بالعام الماضي، وهذا قد يؤثر على تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي القادم. سترتفع درجات الحد الأدنى للقبول في مختلف التخصصات بناءً على ارتفاع نسب النجاح في المواد الدراسية.

وفقا لما صدر عن موقع بوابة الفجر ، فإن نسب النجاح جاءت كالآتي:

المادة نسبة النجاح نسبة الحاصلين على 95% فأكثر الكيمياء 88.9% 2.4% التاريخ 90.2% 0.1% الجغرافيا 91.6% 1.9% الفيزياء 91% 2.9% اللغة العربية >90% 1.5% اللغة الثانية >91% >20% الجيولوجيا 91.1% 5.2% الرياضيات التطبيقية 88.5% 8.7% علم النفس والاجتماع 93.9% 0.1% الفلسفة والمنطق 91.9% 0.5% الرياضيات البحتة 89.7% 5.8% الأحياء 90.6% 0.3%

وفي ختام الأمر، بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق 2023 وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بمراحله الثلاث لتحديد مصير الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم الجامعي.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن توفر وزارة التربية والتعليم روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام لعام 2023، وذلك عبر الروابط التالية:

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: من هنا

بوابة الثانوية: من هنا

موقع وزارة التربية والتعليم: من هنا

بمجرد الدخول إلى إحدى هذه المواقع وعند صدور النتيجة بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، قم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، ثم اضعط على عرض النتيجة، وسوف تظهر لك نتائج المواد بالتفصيل.

تنصح وزارة التربية والتعليم الطلاب بمتابعة المواقع الرسمية المذكورة أعلاه للحصول على أحدث المعلومات حول نتائج الثانوية العامة للعام 2023، وكذلك يُنصح باستخدام المصادر الرسمية.