استعلم الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023

استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي.. من المتوقع أن يبحث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في الساعات القادمة عن نتيجة الثانوية العامة 2022/2023 في محافظة الدقهلية باستخدام محركات البحث على "جوجل".

 وسيتم الإعلان عن النتيجة في نفس الوقت الذي سيعلن فيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وإعلان النتيجة، وهذا يشغل بال أولياء الأمور.

ونرصد في التقرير التالي رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي:

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في الدقهلية

حسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية فإن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون متاحة عقب اعتمادها من وزير التعليم من خلال الخطوات التالية:

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

انتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات التصحيح وأن تُعلن نتائج الثانوية العامة خلال عشرة أيام على الأقل. 

وقد صرّح الدكتور رضا حجازي سابقًا بأن نتائج الثانوية العامة 2023 ستُعلن وتُنشر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الفجر

بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال "جريدة الفجر". 

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كما يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم لتلقي نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي. للحصول على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات المحددة.

قم بكتابة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل”  وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023، فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب. 

توزيع درجات المواد في امتحانات الثانوية العامة 2023

يجب الإشارة إلى أن مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة يبلغ 410 درجة. 

وكانت نتائج الصف الثالث الثانوي كالتالي: 80 درجة في اللغة العربية، 50 درجة في اللغة الإنجليزية، و40 درجة في اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية. كما حصل الطلاب على 60 درجة في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والتاريخ والجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما حصلوا على 30 درجة في مواد الرياضيات وتفاضل وتكامل.

وأخيرًا، حصل الطلاب على 60 درجة في مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

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