الآن بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم) مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة والتدقيق لنتائج الثانوية العامة لعام 2023 اليوم. ومن المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج الامتحانات غدًا الأحد.

وستتم مكالمة هاتفية من الدكتور رضا حجازي للطلاب الأوائل في مساء الأحد لتهنئتهم وإبلاغهم بحضور المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان النتائج. ومن المتوقع أن يكون موعد الإعلان عن النتائج يوم الإثنين التالي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيقام بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية.

بعد الإعلان في المؤتمر الصحفي، سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام رقم جلوس كل طالب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم)

يرجى متابعة صفحة الأخبار الخاصة بالوزارة على محرك جوجل وصفحتهم على فيسبوك ويوتيوب للحصول على مزيد من التحديثات والمعلومات حول نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم)

في صباح اليوم السبت، شهدت نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 اهتمامًا كبيرًا على محركات البحث ومواقع الإنترنت المختلفة في القاهرة والمحافظات المصرية. وقد تساءل الطلاب الناجحون في الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة الرسمي عبر رابط وزارة التربية والتعليم.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذلك لم يتم تحديد موعد مؤتمر الوزير لإعلان أسماء الأوائل. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذا الشأن من قبل وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي على الإنترنت.

يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بانتظام لمعرفة أي تحديثات حول نتائج الثانوية العامة 2023 وموعد مؤتمر الوزير الذي سيتم فيه الإعلان عن النتائج وأسماء الأوائل. وعند ظهور النتائج، ستتمكنون من الحصول عليها باستخدام الرابط الرسمي المقدم من قبل الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

في إعلان حديث، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج امتحان مادتي الرياضيات البحتة والفلسفة والمنطق في الثانوية العامة لعام 2023. وأفاد بأن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%، وأنه حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة، وذلك بنسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحان.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

يجدر بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي نسب النجاح في مواد امتحانات الثانوية العامة بشعبها المختلفة، ولكن لم يتم ذكر هذه النتائج في النص المذكور. يُنصح الطلاب بمتابعة المزيد من التحديثات والإعلانات الرسمية من قِبل وزارة التربية والتعليم للحصول على معلومات شاملة حول نتائج الامتحانات وتفاصيل النجاح في المواد المختلفة.

1- اللغة العربية نسبة نجاحها وصل إلى 90% 2- اللغة الأجنبية الأولى نسبة نجاحها تعدي91 % 3- اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها بلغ 91% 4- الفيزياء نسبة نجاحها وصلت إلى 91% 5- الكيمياء نسبة نجاحها تعدت 88% 6- الرياضيات التطبيقية نسبة نجاحها وصلت 88% 7- الجغرافيا نسبة نجاحها تجاوزت91% 8- التاريخ نسبة نجاحها بلغت 90.2% 9- الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها وصلت إلى 91% 10- علم النفس والاجتماع، نسبة وصلت إلى 93.9%

توزيع درجات مواد علمي رياضة 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة

و الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية 2023

اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والتاريخ 60 درجة والفلسفة والمنطق 60 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة.