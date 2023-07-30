استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. عبر بوابة الفجر (نسب النجاح علمي وأدبي وتوزيع الدرجات والرابط رسمياً)

استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. عبر بوابة الفجر (توزيع الدرجات والرابط رسميًا)

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. عبر بوابة الفجر (توزيع الدرجات والرابط رسميًا)، نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث نحو 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، نحو 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، ولذا ستعرض «بوابة الفجر» أخبار الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح في الثانوية العامة، وموعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وتوزيع درجات الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها من موقع وزارة التربية والتعليم، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023

كان وزير التربية والتعليم الفني، أعلن أن نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 في 9 مواد، وهي (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية- الكيمياء- الفيزياء- التاريخ- الجغرافيا- علم النفس والاجتماع- الجيولوجيا- الرياضيات التطبيقية).

- مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها91%.

- مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%.

- مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%.

- مادة الفيزياء، نسبة نجاحها91%.

- مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%.

- مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%.

- مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%.

- مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%.

توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2023

يأتي توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2023 لشعبة علمي علوم، وعلمي رياضة، والأدبي كما يلي:

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

الجغرافيا 60 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

توزيع درجات مواد علمي علوم

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي علوم 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

مواد شعبة علمي علوم
اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

توزيع درجات مواد علمي رياضة

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب علمي رياضة 410 درجات وتوزيعها كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

استاتيكا 30 درجة

ديناميكا 30 درجة.

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موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة ستقوم بتسليم النتيجة إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، خلال ساعات بعد مراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية، كما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدًا لإعلانها إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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