الآن برقم الجلوس : رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي (بالقاهرة والمحافظات)

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة بفارغ الصبر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول موعد إعلانها، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية 2023، تصدر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 محرك البحث «جوجل»، وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس قريبا.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. وتستعرض «بوابة الفجر» خلال السطور التالية، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وخطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة، والتي جاءت بنحو:

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة، موضحة أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة والتدقيق، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيقوم الوزير بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس كالآتي:

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/

2- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/

3- اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

4- سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم في القاهرة والمحافظات:

يمكن للطالب الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال الصفحة الرسمية لـ «الفيسبوك» للوزارة، حيث تعرض رابط الحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة في المحافظات:

وعن نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة، حيث من المنتظر أن تعلن النتيجة تزامنا مع إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة وإعلان النتيجة خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، بعدما يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من إعلان جميع مؤشرات نسب نجاح مواد الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم.

يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سينظمه لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، والاتصال هاتفيًا بـ أوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم، ثم توفير نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.

يمكن انتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، ويظهر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بو

رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط المباشر التالي: نتيجة الثانوية العامة 2023.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات، بعد التأكد من تمثيل جميع أنواع المدارس بها (الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين)

وشدد المصدر على أن هناك معايير واضحة لترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، أبرزها مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب، كما تتوزع قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 على نوعيات المدارس الرسمية والخاصة، وفى حالة تساوى مجاميع الطلاب يتم الفصل بينهم عن طريق درجات المواد خارج المجموع وهى (الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية)، لافتًا إلى أن كنترولات الثانوية العامة ستقوم بتسليم النتيجة خلال ساعات، بعد مراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية.

الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة حصر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة في شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة والقسم الأدبي ليتم الإعلان رسميًا عن تلك الأسماء في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، بعد التأكد من تمثيل جميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات والمتفوقين، كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قائمة الأوائل الثانوية العامة وصلت إلي٣٠ طالبا وطالبة، لم يحصل أحد منهم على نسبة 100٪ في النتيجة الكلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها في المحافظات

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