ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدورة الاولى عبر بوابة الفجر

ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدورة الاولى

تقدم «الفجر» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا وبسرعة ويسر لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي، قبل أي مكان آخر، بصورة موثقة ومؤكدة، عبر موقعها الإلكتروني،وإذ ساعات قليلة، ويعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، ويعلنها رسميًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث أكد أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة من واقع تصحيح الامتحانات، والتي تم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري لضمان النزاهة والشفافية. ونوه الدكتور رضا حجازي، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمت وفق العديد من المراحل التي مرت بها ورقة الإجابة، أولًا لمراجعة البيانات التي دونها طلاب الصف الثالث الثانوي سواء الاسم أو رقم الجلوس، ثم مراجعة الإجابة بشكل جيد.

نتيجة الثانوية العامة 2023

توفر وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كما توفرها الفجر عبر موقعها الإلكتروني، في إطار دورها الخدمي والتربوي والتعليمي.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

بدأت كنترولات الثانوية العامة استعداداتها في تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، في شكلها النهائي، حيث بدأت في مرحلة مراجعة نتائج الطلاب بشكل دقيق، وتسكين درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت.

ثم مرحلة رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية «علوم ورياضة» والأدبية، وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي، استعدادا لعرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها رسميًا وإجراء اتصالًا هاتفيًا لتهنئة الأوائل في الشعبتين علي تفوقهم الدراسي، ثم عقد مؤتمرًا صحفيا، واعلانها علي موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم وإجرا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 أول الأسبوع المقبل، وعقد مؤتمرًا صحفيًا بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، والإعلان عن نسبة النجاح العامة نسبة النجاح في كل مادة، وعدد الطلاب الناجحين، وعدد الطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وعدد الطلاب الذين انحرموا من العام بسبب الغش الإلكتروني.

كما يعلن وزير التربية والتعليم، شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2023، عدد الحاصلين على أكثر من 95% و85% وأكثر من 65% وأكثر من 50%، فضلًا عن إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، للطلاب الراسبين الحاصلين على مادة أو مادتين.

تفاصيل تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023

انتهت كنترولات الثانوية العامة ومقرات التصحيح، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وجميع أوراق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة «المقالية والموضوعية»، وسط تأكيدات من وزارة التعليم، بأن التصحيح تم بدقة وعناية شديدة وتدقيق شديد في تسكين درجات الإجابات المقالية مع البابل شيت، حتى يحصل كل طالب على حقه.

وزارة التربية والتعليم، أن لجان مراجعة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، اعتمدت كل الامتحانات قبل بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة دون تعديل، مشيرا إلى أن اللجان لم تكتشف أخطاء أو إجابات متشابهة ولم يكن هناك توزيع لدرجات أي مادة.

حيث تم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 الكترونيًا سواء للأسئلة المقالية أو الموضوعية، الكترونيا، تم تصحيح اسئلة الاختيار من المتعدد عن طريق الماسح الضوئي، دون أي تدخل بشري لضمان نزاهة التصحيح وعدم وجود أي أخطاء.

وبالنسبة للأسئلة المقالية للثانوية العامة، تم تصحيحها إلكترونيا من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع اثنين مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي.

واتخذت وزارة التربية والتعليم، إجراء لطمأنة طلاب الصف الثالث الثانوي، والتأكد من حصول كل طالب على حقه، حيث يتم تدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق إجابات الطلاب لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أن نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%، وبلغت 91.1 % نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة، وبلغت 88.5 % نسبة النجاح في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، وبلغت 93.9 % نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وبلغت 88.9% نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وبلغت 90.2% نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وبلغت 91.6% نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وبلغت 91% نسبة النجاح في امتحان الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان.

- نسبة النجاح في مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

درجات الرأفة بنتيجة الثانوية العامة 2023

تبدأ كنترولات الثانوية العامة، تطبيق درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة بعد الانتهاء من تصحيح الإمتحانات، وتتم في مرحلة مراجعة نتائج الطلاب مستحقي درجات الرأفة، حيث يتم التركيز فيها على الطلاب الراسبين في مادة أو 3 مواد في نتيجة الثانوية العامة 2023، بضوابط صارمة.

حيث يتم تحديد الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة لتحول الطالب الراسب الذي يكون على حافة النجاح من طالب دور ثاني إلى طالب ناجح، وتحول الطالب الراسب في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلا من إعادة السنة إذا كان على حافة النجاح في إحدى المواد الثلاثة التي رسب فيها قبل الرأفة، والتي تصل حتى 10٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد.

المجموع الكلي للثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات

درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» 410 درجة، مقسمة في

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والاستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

النهايات العظمى والصغرى لمواد الثانوية العامة 2023

- في مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية« النهاية الكبري 80 درجة والصغرى من ٤٠ درجة».

- في مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين والتي تتضمن المواد: اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية « النهاية الكبري من ٥٠ والصغرى من ٢٥ درجة».

- في مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين والتي تتضمن المواد الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية، « النهاية الكبري من ٤٠ درجة والصغري٢٠ درجة».

- في المواد العلمية والتي تتضمن مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئة «النهاية الكبري من 60 درجة والصغرى من 30 درجة».

- في المواد الأدبية التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتما « النهاية الكبري 60 درجة والصغرى من 30 درجة».

- في مادة الرياضيات البحتة والتي تتضمن فروع الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل « النهاية الكبري لكل فرع 30 درجة والصغرى 15 درجة».

- في مادة الرياضيات التطبيقية: 60 درجة مقسمة على 30 درجة لكل فرع «الديناميكا والاستاتيكا».

- في مادة التربية الدينية وهي من المواد الغير مضافة للمجموع ولكن تكون مادة نجاح ورسوب وتكون «النهاية الكبرى من 25 درجة والصغرى 12.5».

- في مادة التربية الوطنية وهي من المواد الغير مضافة للمجموع ولكن تكون مادة نجاح ورسوب تكون «النهاية الكبرى من 25 درجة والصغرى 12.5».

- مادة الاقتصاد والإحصاء وهي من المواد الغير مضافة للمجموع ولكن تكون مادة نجاح ورسوب تكون النهاية الكبرى من 50 درجة والنهاية الصغرى 25.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الفجر» لطلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، تم إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، للحصول علي النتيجة فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والحصول النتيجة في أسرع وقت وبخطوات سهلة وبسيطة وقبل أي حد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

تتيح الفجر عبر موقعها الإلكتروني، نتيجة الثانوية العامة بالاسم، حيث يكتب طالب الصف الثالث الثانوي، اسمه رباعيًا مع رقم الجلوس والبريد الإلكتروني، وتختار الشعبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط، ستكون متاحة أمام الطلاب خلال ساعات، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، حيث أشار إلى أنه تم تصحيح الامتحانات إلكترونيًا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

في إطار الخدمات التي تقدمها «الفجر » لطلاب الثانوية العامة، تم إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، للحصول علي النتيجة فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والحصول النتيجة في أسرع وقت وبخطوات سهلة وبسيطة وقبل أي حد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

- الاسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

اوائل الثانوية العامة 2023

تبدأ كنترولات الثانوية العامة 2023، الأسبوع الجاري تحديد قائمة بالطلاب المتفوقين والحاصلين علي أعلى الدرجات، لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم، تقوم لجنة بوزارة التعليم، بفحص أوراق الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، والتأكد ألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يكون حاصلا على أعلى الدرجات في جميع المواد.

تقوم اللجنة المكلفة بإعداد تقرير أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، وتتضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

وتحظى المدارس الحكومية في مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما أنّ القائمة تضم طلبة من مدارس خاصة، موضحا ضوابط وآليات اختيار الأوائل بالثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

سجل للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الفجر سجل الآن عبر موقع «الفجر» للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، ادخل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فورا بعد اعتمادها مباشرة، من خلال الدخول على موقع الفجروإدخال رقم التليفون وبيانات الطالب «الاسم رباعي، ورقم الجلوس، واختر الشعبة، واختار محافظتك، والبريد الإلكتروني».

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس ؟

يتساءل الكثير من الطلاب عن إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج في صورة سهلة وسريعة وتضمن الدقة الكاملة، توفر «الفجر» كل سبل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 سواء بالاسم ورقم الجلوس أو بالاسم فقط أو برقم الجلوس فقط شعبة أدبي وشعبة علمي، منعًا للتشتت وراء روابط نتيجة الثانوية العامة التي تتيحها عدد من المواقع الإلكترونية بشكل وهمي.

ما هو موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أكثر من مرة أن موعد ظهور واعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية سيكون في الأسبوع الأول أغسطس.

كيفية عمل تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023؟

سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليوم التالي من اعتماد النتيجة، وسوف تقدم في لجان النظام والمراقبة الموجودة في المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية.

