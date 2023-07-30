رابط مباشر، نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع الفجر

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 موقع نتيجتك حيث نتعرّف عليها من خلال هذا المقال على موقع مصر فايف، حيث ينتظر من طلاب المدارس الثانوية صدور نتيجة امتحانات شهادة الدور الأول من التعليم الثانوي العام خلال هذه الفترة للشعب الثلاث، شعبة علمي علوم، شعبة علمي رياضيات، الشعبة الأدبية، حيث سيتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية يوم السبت، على أن تكون نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بالاسم فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم g12.emis.gov.eg صباحا والتي تشهد عمليات بحث مكثفة في الفترات الأخيرة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 الدور الأول

تحديث: واجه كثير من الطلاب صعوبات في الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالاسم 2023 الدور الأول الا أننا نعمل جاهديم من أجل توفير رابط موقع نتيجتك الجديد للاستعلام عنها بعد قليل.

توزيع درجات المواد التي تضاف لمجموع الطالب

الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية من ٨٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة اللغة الإنجليزية من ٥٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة اللغة الأجنبية الثانية من ٤٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الكيمياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الفيزياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الأحياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات البحتة من ٦٠درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات التطبيقية من ٦٠درجة.

الدرجة الكلية لمادة الفلسفة من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة علم النفس من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة التاريخ من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا من ٦٠ درجة.

توزيع درجات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب

الدرجة الكلية لمادة التربية الدينية الإسلامية من ٢٥ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الاقتصاد والاحصاء من ٥٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة التربية الوطنية من ٢٥ درجة.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة

اسم المادة نسب النجاح اللغة العربية 90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5% اللغة الأجنبية الأولى 91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1% اللغة الأجنبية الثانية 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% مادة التاريخ 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1% امتحان الجغرافيا 91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9% مادة الفيزياء 91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9% مادة الكيمياء 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4% مادة الجيولوجيا 91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر 5.2% مادة الرياضيات التطبيقية 88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜ مادة علم النفس والاجتماع 93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1% مادة الفلسفة والمنطق 91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5% مادة الرياضيات البحتة 89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 5.8% مادة الأحياء 90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

رابط النتيجة في الاي فريم في المقال،، اخر تحديث: موقع الفجر بصدد نشر نتيجة الثانوية العامة لأبنائنا طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، ونحن على مقربة من نشرها، إذ أن الموقع أعلن أن نشرها بشكل رسمي بالدرجات بعد قليل، بينما موقع وزارة التربية واللتعليم مثل العام السابق سوف ينشر نتيجة ثانوية عامة من خلال الترتيب الخاص بالطلاب وسط وبين زملائه، سواء في المدرسة أو الإدارة أو المحافظة أو الجمهورية أو الشعبة، كما أننا سنقدم لكم متابعة حصرية على موقعنا مصر فايف فابقوا معنا ونتمنى لكم كل التوفيق.

لينك نتيجه الثانويه العامه الدور الأول بالاسم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن موعد إصدار نتائج الثانوية العامة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، بعد اكتمال عملية تحميل نتائج الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. الاسم الكامل

أكملت وزارة التربية والتعليم المصرية امتحانات الثانوية العامة وخلال هذه الفترة قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ إجراءات تصحيحية ومراقبة نتائج الطلاب في مختلف ضوابط وزارة التربية والتعليم المصرية ووزارة التربية والتعليم المصرية. أوضح أن النتائج ستعلن في النهاية. وبحسب بيان صادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 ستكون في في الأسبوع الأول من أغسطس.