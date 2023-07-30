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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الفجر

خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الفجر

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رابط نتيجة الثانوية
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الفجر،يعمل موقع الفجر بجهد كبير لتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس. ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط الفجر في الدقائق المقبلة بعد أن يتم إعلانها واعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المواعيد المعلن عنها.

وبناءً على التوقعات، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر نتيجة كثرة تداول المعلومات حول نتيجة الثانوية العامة 2023. ولكن يحرص موقع الفجر على توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للطلاب وأولياء الأمور.

ومن أجل مساعدة الطلاب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بسهولة وسرعة، سيتم تقديم رابط الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الفجر في الدقائق المقبلة. سيتم نشر الرابط على الموقع وسيكون أسرع وأسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.

معرفة نتيجة الثانوية العامة تعد حدثًا هامًا للطلاب، وموقع الفجر يلتزم بتزويد الطلاب بأحدث أخبار التعليم ونتائج الامتحانات للمساهمة في إزالة التوتر والقلق وتقديم المساعدة اللازمة.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الفجر خلال دقائق

نوفر لكم رابط خاص جديد بعد انتهاء مرحلة التسجيل، وهو رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلالنا، حيث على أولياء الأمور والطلاب الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل رقم الجلوس.
  • تسجيل الاسم.
  • الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط الفجر

أوائل الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان في المؤتمر الصحفي المرتقب عن أوائل الثانوية العامة 2023، حيث سيقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاتصال الهاتفي بأوائل الطلاب لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي خلال المرحلة الثانوية.

بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 في 12 يونيو الماضي وانتهت في 13 يوليو الجاري. ومنذ انتهاء ماراثون الامتحانات، يبحث الطلاب بفارغ الصبر عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

تأثير ارتفاع نسب نجاح الثانوية العامة على تنسيق 2023

من الملاحظ أن مؤشرات نسب نجاح الثانوية العامة 2023 قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. ومع هذا الارتفاع، من المتوقع أن يؤثر ذلك على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2023. فكلما ارتفعت نسب النجاح العامة وفي المواد الدراسية بشكل منفصل، ارتفعت درجات الحد الأدنى للقبول في مختلف الكليات والمعاهد.

وعلى هذا النحو، ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن تنسيق القبول للعام 2023 وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني بمراحله الثلاث بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. سيكون الطلاب بحاجة للانتظار حتى يتم الإعلان عن تفاصيل التنسيق ومواعيد التقديم للكليات والمعاهد.

رابط اليوم السابع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023| اليوم السابع نتيجة

3 روابط حكومية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023

من المتوقع أن توفر وزارة التربية والتعليم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023، من خلال رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/، أو من خلال  رابط بوابة الثانوية التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/، أو على موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg/، كما سيوفر الفجر رابط سريع للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد

نستعرض معكم في الجدول التالي نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد، حيث جاءت مبشرة للغاية، وينعكس ذلك على تنسيق 2023، الذي من المتوقع أن يرتفع عن العام الماضي.

اسم المادة

نسب النجاح

اللغة العربية

90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%

اللغة الأجنبية الأولى

91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1%

اللغة الأجنبية الثانية

91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%

مادة التاريخ

90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%

امتحان الجغرافيا

91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9%

مادة الفيزياء

91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9%

مادة الكيمياء

88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%

مادة الجيولوجيا

91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر  5.2%

مادة الرياضيات التطبيقية

88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜

مادة علم النفس والاجتماع

93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1%

مادة الفلسفة والمنطق 

91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5%

مادة الرياضيات البحتة 

89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة  5.8%

مادة الأحياء 

90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

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