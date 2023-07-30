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لينك دخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023

لينك دخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

شهدت محركات البحث ومواقع الإنترنت زيادة كبيرة في عدد البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023. يأتي ذلك مع استعداد وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة وأسماء الأوائل في غضون أيام قليلة. ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على معرفة النتائج، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نجاحهم في الامتحانات التي أجروها.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة الرسمية عبر موقعها الرسمي، بعد التأكد من صحة النتائج وتصديقها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور مصطفى مدبولي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي يعقد قريبًا.

ويعتبر هذا الإعلان نقطة تحوّل مهمة في حياة الطلاب الذين يسعون للحصول على تعليم جيد ومستقبل مشرق. وتتمنى الوزارة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مستقبلهم الدراسي.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي التقرير التالي رابط الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وكذلك رابط الاستعلام من موقع "الفجر" الذي ييسر رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة.

يوفر موقع "الفجر" رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي هذا الرابط موجود هنا.

ويمكن من نفس الرابط تسجيل بيانات طالب أو طالبة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية حتى تصل النتيجة إليكم فور ظهورها

سجل اسمك ورقم تليفونك ورقم جلوسك والبريد الالكتروني الخاص بك.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتيحة الثانوية العامة 2023 

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء اوائل الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022/2023 توفر الوزارة رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة.

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حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة لحساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة والتي تظهر بالدرجات وليس بالأرقام على موقع وزارة التربية والتعليم.

نوضح بصورة سهلة وميسرة خطوات حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة. 

المجموع الذي حققه الطالب يتم ضربه في 100. 

المجموع*100 

قسمة الناتج المتحقق على 410 وهو المجموع الكلي للثانوية العامة. 

(مجموع الطالب*100)/ 410 

تنتج النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2023.

تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، تصدر وزارة التربية والتعليم تفاصيل التظلم على مواد الثانوية العامة للطلاب الراغبين في التظلم والمددة المحددة لفتح باب التظلم. 

وتوضح الوزارة تكلفة التظلم على المادة الواحدة وفي حالة حصول الطالب على أي درجات من المادة التي تظلم عليها يسترد الأموال التي دفعها للتظلم.

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