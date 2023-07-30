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عاجل - جميع روابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

عاجل - جميع روابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ينتظر آلاف من الطلبة وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023 وسط حالة من القلق والتوتر الشديد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الشعبتين العلمى والأدبي بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من رصد وتصحيح نتيجة الثانوية العامة وجارى مرحلة المراجعة النهائية للتدقيق والمراجعة النهائية لاعتماد نتيجة الثانوية العامة الشعبتين العلمى والأدبي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلي أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم إلى مركز التصحيح الالكتروني الرئيسي قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للطلاب، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل أغسطس القادم.
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وزارة التربية والتعليم

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

الثانوية العامة 2023

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

إعلان نتائج الثانوية العامة

وأضافت، أنه خلال ساعات قليلة وسوف يزف الكنترول إعلان نتائج الثانوية العامة للطلاب خلال الأيام المقبلة، متمنية النجاح والتفوق للجميع.

ولفتت، إلى أنه بلغ عدد المتقدمين من الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات حتي صباح أمس الجمعة لـ١١٧ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع الخاص بـ وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم مباشرة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

وبحسب البيان، يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe.

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