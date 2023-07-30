أحصل عليها| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس فقط

أحصل عليها| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس فقط

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

تتصدر نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة مؤشرات البحث على محرك جوجل، حيث يفصلنا ساعات قليلة عن موعد ظهورها الرسمي. ومن المهم أن يتعامل الجميع مع هذا الأمر بالصبر والحكمة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والروابط الوهمية التي يتم تداولها بشأن الحصول على نتيجة الثانوية العامة، لذلك، تقدم موقع بوابة الفجر روابط حقيقية ومفعلة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بمجرد إعلانها رسميًا من قِبل وزارة التربية والتعليم. وننصح الجميع بالاعتماد على هذه الروابط الرسمية والموثوقة، وعدم الانجرار وراء الروابط الوهمية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

يحظى لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 باهتمام ملايين الأشخاص في الوقت الراهن، وذلك من منطلق أهمية المرحلة الثانوية التي تعد نقطة الانطلاق أو العبور لمرحلة التعليم الجامعي، ووفقا للمجموع الطالب الكلي في الثانوية العامة سيتحدد مصيره بدخوله الكلية اعتمادا على تنسيق الكليات المعلن من وزارة التعليم العالي، والذي يختلف من عام لعام آخر على أساس نسبة النجاح في الثانوية العامة.

وبعد نحو 16 يوما من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يبحث الطلاب حاليا عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 ليتم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها مباشرة، بل ويدخل العديد من الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم للبحث عن أية أيقونة تساعدهم في الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي، إلا أن الرابط الرسمي سيتم تفعيله من الوزارة بعد ظهور النتيجة وليس قبلها.

لذلك لا ينبغي على الطلاب البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بتجربة الدخول على روابط وهمية لا تنفعهم نهائيا، بل على العكس تزيد من القلق والتوتر، ولذلك أهابت وزارة التربية والتعليم بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت للطلاب وأولياء الأمور، وهو ما نحرص على توضيحه لكم عبر بوابة الفجر.
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 – وزارة التربية والتعليم

يتمثل لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 في رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا، ونوضح لكم بعض المعلومات المتعلقة بهذا الرابط كالتالي:

  • تجري وزارة التربية والتعليم حاليا على إعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية، تمهيدا لتحميلها على الرابط الرسمي.
  • وبالدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم سيجد الطالب في الأعلى، الأيقونة الرابعة من جهة اليمين باسم بوابة الثانوية العامة.
  • الدخول على أيقونة بوابة الثانوية العامة سيتم داخلها تفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 ولكن بعد إعلانها رسميا من الوزارة.
  • أما الآن تحتوي أيقونة بوابة الثانوية العامة على توضيح الوزارة لأرقام جلوس الطلاب ومقار الامتحانات للعام الدراسي 2022/2023.
  • كما تتضمن نفس الأيقونة جدول امتحانات الثانوية العامة، وجدول الطلاب المتفوقين، وجدول الطلاب المكفوفين.
  • وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا سيظهر رابط الاستعلام عن النتيجة ليتم الدخول عليه من قبل الطالب.
  • يكتب الطالب رقم جلوسه الذي أدى به امتحانات العام الدراسي 2022/2023، ثم يضغط على عرض النتيجة.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

كما أوضحنا لكم في الأعلى لم يتوفر لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي حتى الآن، ولكن هناك رابط يوفره بوابة الفجر للطلبة والطالبات، ونوضح لكم بعض المعلومات عن هذا الرابط كالتالي:
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  • يدخل الطالب على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 المجاني الذي يوفره بوابة الفجر
  • يسجل الطالب بياناته من الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل.
  • بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة سيتم إرسال النتيجة على بيانات الطالب المدونة في الرابط.
  • ودون الانتظار كثيرا أو محاولات متكررة للدخول على موقع وزارة التربية والتعليم سيحصل الطالب على نتيجته في أسرع وقت ممكن.
  • جدير بالذكر أن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، لا يوفر النتائج إلا بعد كتابة الطالب رقم الجلوس، ودونه يصعب الحصول على النتيجة.
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي
 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، فقد تسلم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شهادة الثانوية العامة ليتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة بحد أقصى اليوم الأول من شهر أغسطس الموافق الثلاثاء 1/8/2023.

من جانبها حرصت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بموقع فيس بوك، على نشر مؤشرات النجاح في مواد الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وذلك لـ طمأنة الطلاب حيث جاءت نسب النجاح كالتالي:
  • اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%
  • اللغة الأجنبية الأولى، نسبة نجاحها 91 %
  • اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%
  • الفيزياء، نسبة نجاحها 91%
  • الكيمياء، نسبة نجاحها 88%
  • الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88%
  • الجغرافيا، نسبة نجاحها 91%
  • التاريخ، نسبة نجاحه 90.2%
  • الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها 91%
  • علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%
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