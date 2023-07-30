فريق طلبة مصري يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية في الأردن

ـ طلبة مصريون يحققون المركز الأول في مسابقة مستقبل البرمجيات العربية

ـ الفريق المصري ينتزع الفوز من الفريق الفلسطيني والسوري في الدقائق الأخيرة

ـ المسابقة شارك فيها 39 فريقا يمثلون 7 دول عربية

ـ الدكتور محمد عبد الوهاب: المسابقة لطلبة المدارس وتؤهل التلاميذ على حل المشاكل عبر البرمجة والحلول الذكية والرقمية

حقق الفريق المصري المشارك في مسابقة (مبرمجي المستقبل العربية الثانية عشر لعام 2023) المقامة في العاصمة الأردنية، المركز الأول، وذلك في المسابقة التي نظمت على مدار يومي الجمعة والسبت (يوليو2023) في النسخة الـ12 عشر من المسابقة التي تقام كل عام لاختيار النابغين في البرمجة على مستوى الوطن العربي من طلبة المدارس.

وشهدت المسابقة مناقشة شديد من أشبال من المبرمجين العرب (30 فريقا يمثلون 7 سبع دول عربية، وهي مصر والأردن وفلسطين وسوريا والجزائر وقطر. والمسابقة مخصصة لطلبة المدارس حتى المرحلة الثانوية.



وجاءت مشاركة مصر بفريق واحد مصر، وضم طلبة مدارس، وهم الطالب يحيى الحاوي والطالب معز محمود والطالب أحمد جمال. وقاد تدريب الفريق المصري الدكتور محمد عبد الوهاب. أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة و"الكوتش" العالمي المعروف في مجال تدريب البرمجيات.

ويقوم نظام المسابقة على طرح عدد من الأسئلة على الفرق المتنافسة، تكون الأسئلة عبارة مشكلة معقدة. وتكون الإجابات الصحيحة وضع حلول برمجية لها قابلة للتطبيق والتحقق باستخدام البرمجة الإلكترونية. ويعتبر الفريق الفائز هو من يجيب على أكبر عدد من الأسئلة في زمن أقل من عمر المسابقة.

وشهدت المسابقة تنافس شديد بين الفريق المصري والفلسطيني والسوري، استمرت حتى الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة، حيث أنه حتى مرور ٢٠٠ دقيقة من زمن المسابقة، كان يتعادل الفرق الثلاث بمجموع إجابات ٧ أسئلة لكل فريق، بتصدُّر الفريق الفلسطيني بفارق ١٦ دقيقة عن الفريق المصري صاحب المركز الثاني، ومن بعدهم الفريق السوري بنفس عدد الأسئلة ولكن بزمن أعلى.

وسرعان ما تغيّر الترتيب في الدقيقة ٢٠٦، قبل انتهاء المسابقة ب ٣٤ دقيقة فقط، استطاع الفريق المصري أن يجعل الكفة لصالحه بعد أن تمكن من الحل السؤال الثامن وأصبح في المركز الأول بـ ٨ أسئلة ثم الفريق الفلسطيني بـ ٧ أسئلة يليهم الفريق السوري بـ ٧ أسئلة.

وقبل النهاية بدقائق محدودة، استطاع الفريق الفلسطيني التعادل في عدد الأسئلة بحلّه السؤال الثامن، مما أشعل المسابقة في آخر دقائق وخلق أجواء حماسية بين الفريقين، ومحاولة كل فريق وضع إجابة للسؤال التاسع لحسم المنافسة، وهو لم يحدث مع انتهاء الوقت، ليفوز بذلك الفريق المصري بالمركز الأول بنجاحه في حل ٨ مسائل بزمن ٨٨٤ وحل الفريق الفلسطيني ثانيًا بـ ٨ مسائل وزمن ٩٠٤ والفريق السوري بـ ٧ مسائل بزمن أقل.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب مدرب الفريق المصري، إن المسابقة (مبرمجي المستقبل العربية) لهذا العام تضم 30 فريقا من سبع دول عربية، وهي مسابقة تقام كل عام وينظمها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالأردن، مضيفا أنها تتم على مستوى الدولة العربية كلها، وهي مخصص لطلبة المدارس من الإعدادي والثانوي فقط وليس الجامعات وسبق أن أقيمت المسابقة في أحدي عشر مسابقة على مدار السنوات السابقة.

وأشار دكتور عبدالوهاب إلى أن كل فريق يتكون من ثلاثة طلبة يمثلون دولتهم ويتم اختبارهم عبر عدة اختبارات مبدئية يؤهل الفائز فيها للمشاركة في المنافسة العربية.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، أن المسابقة تعد من أهم المسابقات في الوطن العربي في مجال برمجيات الطلبة، لأنها تعدهم وتساعدهم على حل المشكلات بواسطة البرمجة، وهو ما يؤهلهم للاستمرار في برامج البرمجة العالمية، وهي ما تعرف باسم (بروبلم سولفينج) أي القدرة على حل المشكلات.

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن

فريق البرمجيات المصري للطلبة يفوز بمسابقة مبرمجي المستقبل العربية بالأردن