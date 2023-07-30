الإليزيه: أي هجوم على مواطنين من فرنسا أو جيشها أو دبلوماسييها بالنيجر سيستتبع ردا فوريا

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النيجر
النيجر

قال الإليزيه، إن أي هجوم على مواطنين من فرنسا أو جيشها أو دبلوماسييها بالنيجر سيستتبع ردا فوريا من فرنسا.

ونددت السلطات في باريس، اليوم الأحد، بأعمال العنف أمام سفارتها في النيجر، وفقًا لوسائل إعلامية.

وأعلنت وسائل إعلامية، تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.

وقد أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بأن مجموعة من الجنود قاموا باحتجاز رئيس النيجر محمد بازوم، داخل القصر الرئاسي.

وقد احتجز الحرس الرئاسي في النيجر، الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي.

وبحسب وسائل إعلامية، أغلقت مركبات عسكرية مدخل القصر منذ صباح يوم الأربعاء.

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