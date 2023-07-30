مشاهدة مباراة الهلال والسد يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة al hilal بث مباشر بـدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الهلال والسد

يستضيف فريق الهلال نظيره فريق السد القطري في مباراة اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للاندية، وسوف تقام مباراة اليوم علي ارض ستاد مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ويسعي كلا من الفريقين عن الانتصار في مباراة اليوم من اجل تصدر المجموعة الثانية بعد تعادل كلا فرق المجموعة.

مباراة الهلال ضد السد القطري

يستقبل فريق الهلال خصمه فريق السد القطري في مباراة اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للاندية، ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية وذلك برصيد نقطة واحدة بعد ان تعادل الفريق في الجولة الاولي من البطولة، وتعادل فريق الهلال من امام فريق اهلي طرابلس في الجولة الاولي من كأس الملك سلمان للاندية وقد انتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي بلا اهداف، وقبلها تلقي فريق الهلال الخسارة من امام فريق دينامو كييف في مباراة ودية وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق دينامو كييف بهدف وحيد بلا رد، وتمكن فريق الهلال من الفوز علي فريق ولفسبرجر في مباراة ودية وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، وتمكن فريق الهلال من الانتصار علي فريق غوريكا في مباراة ودية وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق الهلال بهدفين بلا رد.



علي الجانب الآخر يحل فريق السد القطري ضيفًا علي خصمه فريق الهلال في مباراة اليوم، لحساب مواجهات الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للاندية، ويحتل فريق السد القطري المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية وذلك برصيد نقطة واحدة بعد ان تعادل الفريق في الجولة الاولي، وقد تعادل فريق السد القطري من امام فريق الوداد الرياضي في الجولة الاولي من كأس الملك سلمان للاندية وقد انتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي بلا اهداف، وتلقي فريق السد القطري الخسارة في نهائي كأس امير قطر امام فريق العربي وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق العربي بثلاث اهداف سجلهم عمر السومة وحامد اسماعيل بلا رد، وخسر فريق السد القطري من امام فريق العربي في الدوري القطري وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق العربي بهدفين سجلهما عبد الله وعمر السومة مقابل هدف وحيد سجله بغداد بونجاح، وفاز فريق السد علي فريق الدحيل في الدوري القطري وقد انتهت تلك المباراة بفوز فريق السد بثلاث اهداف سجلهم بغداد بونجاح واكرم عفيف ورودريغو مقابل هدف وحيد سجله مايكل اولونغا.

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تشكيلة الهلال المتوقعة ضد السد القطري

من المتوقع ان يدخل فريق الهلال مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، وفي خط الدفاع: ناصر الدوسري،خاليدو كوليبالي،علي آل بليهي،سعود عبد الحميد، وفي خط الوسط: مصعب الجوير،روبن نيفيز،أندريه كاريلو، وفي خط الهجوم: ميشيل ديلجادو،عبد الله الحمدان،سالم الدوسري.

تشكيلة السد القطري المتوقعة ضد الهلال

اما فريق السد القطري فيدخل مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: سعد الشيب، وفي خط الدفاع: خوخي بوعلام،طارق سلمان،بيدرو ميجيل،علي أسد،وفي خط الوسط: مصعب خضر،أحمد سيار،ماتيوس أوريبي،وفي خط الهجوم: أكرم عفيف،بغداد بونجاح،حسن الهيدوس.