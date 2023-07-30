بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الهلال والسد في البطولة العربية.. يلا شوت

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والسد في البطولة العربية بدون تقطيع.. يلا شوت تويتر ، اعتمد السد على تشكيلة جلّها من لاعبين محليين باستثناء الجزائري بغداد بونجاح والكولومبي ماتيوس أوريبي، في حين غاب اللاعبون الجدد: المغربي رومان سايس، الإكوادوري غونسالو بلاتا، البرازيلي باولو أوتافيو والإيراني أمين حزباوي، في حين لم يشارك البرازيلي غييرمي توريس الذي جدّد عقده مع الفريق هذا الصيف.

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والسد في البطولة العربية.. يلا شوت ، لم بظهر الهلال بالمستوى المطلوب منه في أول مباراة له بالبطولة العربية رغم التعزيزات الي أبرمها في الانتقالات الصيفية بتواجد بعض اللاعبين المميزين معه، فكان قد تعادل سلبيًا أمام أهلي طرابلس ليحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.

بث مباشر تويتر الآن | مشاهدة مباراة الهلال والسد في البطولة العربية.. يلا شوت [ الزعيم مباشر ] واحدة من الموضوعات التي يترقبها عشاق الكرة العربية والسعودية لمعرفة مشاهدة مباراة الهلال والسد والمقرر لها اليوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجارى.

مشاهدة مباراة الهلال والسد في البطولة العربية

تترقب الجماهير مباراة الهلال والسد القطري ضمن منافسات البطولة العربية (كأس الملك محمد سلمان للأندية)، المقامة في السعودية، حتى 12 أغسطس المقبل.

وبدأ الهلال مشواره في البطولة العربية بالتعادل السلبي مع نظيره أهلي طرابلس، وكذلك انتهت مباراة السد والوداد في الجولة الأولى بالتعادل السلبي

موعد مباراة الهلال والسد القطري والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية.

مشاهدة مباراة الهلال والسد القطري بث مباشر



تشكيل الهلال المتوقع أمام السد

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، كويلار، سافيتش، ميشيال، سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

ترتيب المجموعة الثانية في البطولة العربية:

١- السد القطري.

2- الوداد المغربي.

3- أهلي طرابلس الليبي.

4- الهلال السعودي.

من جهته، اعتمد السد على تشكيلة جلّها من لاعبين محليين باستثناء الجزائري بغداد بونجاح والكولومبي ماتيوس أوريبي، في حين غاب اللاعبون الجدد: المغربي رومان سايس، الإكوادوري غونسالو بلاتا، البرازيلي باولو أوتافيو والإيراني أمين حزباوي، في حين لم يشارك البرازيلي غييرمي توريس الذي جدّد عقده مع الفريق هذا الصيف.

وفي المباراة الثانية، يبحث الوداد بقيادة مدربه الجديد عادل رمزي، القادم بدلاً من البلجيكي سفن فاندنبروك المنتقل لشباب بلوزداد الجزائري، عن تعويض تعادله الأول أمام السد الذي خاض معظم دقائقه بعشرة لاعبين اثر طرد يحيى جبران. واستنكر ما وصفه بـ"المهزلة التحكيمية" في مباراته الأولى أمام السد.

وأشارت تقارير صحافية مغربية إلى ان الوافدين الشرقي البحري وحمزة الركراكي سيلتحقان ببعثة الفريق بمدينة أبها.

وفي المجموعة الأولى، يواجه الاتحاد بطل السعودية خصماً تونسياً جديداً، عندما يلاقي الصفاقسي على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، بعد تغلبه على الترجي 2-1 بهدف فوز رائع من مهاجمه الفرنسي الجديد كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم الموسم قبل الماضي.

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وظهر الاتحاد بشكل جيد في مباراته الأولى أمام أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، بقيادة هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي صنع الهدف الأول قبل أن يسجل الثاني.

وإلى بنزيمة، تضمّ تشكيلة المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، البرازيلي رومارينيو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

في المقابل، لم يظهر الصفاقسي بالمستوى المنتظر وخسر أمام الشرطة العراقي بهدف، ما أدى إلى استقالة مدربه المصري حسام البدري.

ورغم صعوبة المهمة للفريق التونسي، إلا أنه بقيادة مدربه المساعد أنيس الجربي يأمل في إحداث المفاجأة والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.

ويضم الصفاقسي لاعبين جيدين أمثال محمد نصراوي والعراقي حسين علي ويوسف بشه والغيني نابي كامارا ومواطنه موسى كونتيه.

وفي المجموعة عينها، يأمل الشرطة في تجديد فوزه، بمواجهة الترجي المتطلع لتعويض تعثره افتتاحاً.

وتلقى الشرطة ضربة مؤلمة بعد الاعلان عن غياب ابرز عناصره، السوري محمود المواس بسبب إصابة ابعدته عن البطولة، حسب النادي الذي اكد غياب مهاجمه لمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع.

وذكر مدرّب الفريق أحمد صلاح عشية مواجهة الترجي: ما تحقّق في المباراة الأولى خطوة مهمة، علينا أن نتعامل بواقعية في مواجهة الترجي، يفترض ألا نغالي كثيراً بالفوز السابق وندرس منافسنا الجديد ونحلله جيداً، من اجل ضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من البطولة.