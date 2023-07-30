بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والسد الشوط الأول بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والسد الشوط الأول بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية في المواجهة المقرر لها اليوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجارى.

مشاهدة مباراة الهلال والسد

وسيكون الفوز مطلبًا مشتركًا للفريقين؛ من أجل تعبيد طريق العبور إلى الدور ربع النهائي، بعدما كانا قد استهلا المنافسة بالتعادل السلبي؛ إذ اكتفى السد بنقطة من مواجهة الوداد المغربي، في حين سقط الهلال -المدجج بالنجوم بعد التعاقدات الكبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية- بفخ التعادل مع أهلي طرابلس الليبي.

وأنهى الفريق القطري تحضيراته، اليوم السبت، للمباراة بخوضه المران الأخير على ملعب نادي ضمك، حيث عكف المدرب البرتغالي برونو ميغيل على معالجة أخطاء المباراة الأولى التي لم يوفق فيها فريقه باستثمار النقص العددي في صفوف الوداد منذ الدقيقة الـ37، بطرد اللاعب يحيى جبران.

موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري اليوم في البطولة العربية 2023

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي منافسه في مواجهة الليلة فريق السد القطري، وذلك ضمن المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، والتي تقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية 2023.

وتنطلق مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري اليوم في البطولة العربية 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري اليوم في البطولة العربية 2023

وبشأن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد السد القطري اليوم في البطولة العربية للأندية 2023، فإن قناة الرياضية السعودية SSC Sport، تنقل المباريات جميعها بشكل مجاني داخل حدود المملكة فقط، أما لباقي الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيتطلب من أجل تشغيلها دفع أحد الاشتراكات السنوية أو الشهرية، ومن الممكن أن تتيح قناة الكأس القطرية المفتوحة إذاعة عدة مباريات حصريًا لديها على شاشتها غير المشفرة، لهذا من أجل مشاهدة مباراة الهلال السعودي والسد القطري اليوم لا بد من تنزيل هذه الترددات.

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تشكيل الهلال السعودي ضد السد القطري

يتوقع أن يكون تشكيل الهلال السعودي اليوم لملاقاة فريق السد القطري في ثاني مباريات البطولة العربية 2023، كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز – كاريلو – مصعب الجوير

خط الهجوم: سالم الدوسري – عبد الله الحمدان – ميشيل ديلجادو.

تشكيل السد القطري ضد الهلال السعودي

فيما يأتي تشكيل السد القطري، الذي يمكن أن يبدأ مباراة الهلال السعودي اليوم في البطولة العربية للأندية 2023، كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: خوخي بوعلام – طارق سلمان – بيدرو ميجيل – علي أسد.

خط الوسط: – مصعب خضر – أحمد سيار – ماتيوس أوريبي.

خط الهجوم: أكرم عفيف – بغداد بونجاح – حسن الهيدوس.

وكان السد قد اعتمد في الجولة الأولى على تشكيلة جلها من اللاعبين المحليين باستثناء الجزائري بغداد بونجاح والكولومبي ماتيوس أوريبي، في حين غاب اللاعبون الجدد.

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المغربي رومان سايس والإكوادوري غونزالو بلاتا والبرازيلي باولو أوتافيو والإيراني أمين حزباوي، ولم يشارك البرازيلي غليرمي توريس الذي جدد عقده مع الفريق هذا الصيف.

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ويعود إلى صفوف الهلال لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، الغائب عن المباراة الأولى لتنفيذ عقوبة الإيقاف مع ناديه السابق لاتسيو الإيطالي، مع ظهور ثان متوقع لقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز.



وستكون مواجهة اليوم هي الخامسة عشرة في تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تواجها 14 مرة من قبل؛ إذ فاز الهلال بـ8 مباريات مقابل 3 انتصارات للسد، وتعادلا في 3 مباريات، واستطاع الهلال تسجيل 24 هدفًا مقابل 13 هدفًا للسد، فيما تبادل الفريقان الفوز في آخر مواجهتين لحساب دوري أبطال آسيا 2019؛ إذ انتصر الهلال ذهابًا بأربعة أهداف لهدف وفاز السد إيابًا بأربعة أهداف لاثنين.