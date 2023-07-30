مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر ، بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأحد الموافق 30 من شهر يوليو 2023، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة في بطولة كأس مصر أمام الداخلية، وذلك في مساء اليوم. يسعى المارد الأحمر خلال هذه المباراة لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، حيث يسعى للحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر

وتضم قائمة الأهلي لهذه المباراة العديد من اللاعبين المميزين مثل: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وعلي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأليو ديانج وأحمد القندوسي وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ورأفت خليل وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو ومحمود كهربا.

ومن جانب آخر، غاب عن قائمة الأهلي عدد من اللاعبين كأكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولي ومحمد شريف للإصابة، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم للراحة، وعلى لطفي وشادي حسين للرحيل إلى نادي زد. يأمل الجهاز الفني للأهلي في استغلال خبرات اللاعبين المتاحين وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والداخلية في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء الليلة في السابعة مساء على ملعب الكلية الحربية.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

ويضم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والداخلية: "حكم ساحة: محمد يوسف، وحكم مساعد 1: هشام طلب، وحكم مساعد 2: علاء عبدالباسط، وحكم رابع: محمد العتباني، وحكم var: محمد الصباحي، وحكم var مساعد: عمر فتحي".

كولر

لمواجهة غيابات فريق الأهلي أمام الداخلية في بطولة كأس مصر، قدم المدير الفني السويسري مارسيل كولر حلولًا مناسبة باستدعاء عدد كبير من البدلاء ذوي الخبرة لخوض المباراة والتغلب على التحديات الموجودة.

يعتمد كولر خلال هذه المباراة على عدد من الأسماء الهامة والأساسية في خط الهجوم وفي خط الوسط، وذلك لتعويض غيابات الأهلي، وأهم هؤلاء اللاعبين هم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا. يأمل كولر في أن يتمكن اللاعبون المدعوون للمشاركة في المباراة من تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس مصر.

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غيابات الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر

من المقرر أن تكون غيابات الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر هي محمد عبد المنعم بسبب الإيقاف وياسر إبراهيم ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وأكرم توفيق للإصابة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والداخلية | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والداخلية | اضغط هنـــا

وسيستعين مارسيل كولر في خط الوسط لتعويض غيابات الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر بكريم الدبيس ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح وفي خط الوسط يدفع بأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد قندوسي.

عبد المنعم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

وبعدما وضع مارسيل كولر بدائل غيابات الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر سيكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية كالتالي: