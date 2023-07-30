ترقبوا الآن (حصريا) نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الفجر"

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الفجر"

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الفجر"، انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء آخر المواد يوم الخميس 13 يوليو 2023، وينتظرون إعلان نتيجتهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يؤكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم وطبيعي داخل الكنترولات.

يتم التعامل مع كراسات الإجابة بدقة وجودة عالية، وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في بداية أغسطس المقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات.

فريم نتيجة الثانوية العامة 2023

تولي الوزارة اهتماما كبيرا لضمان حقوق كل طالب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة بدقة وموضوعية، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة في حال رغبتهم في التظلم عندما تُعلن النتيجة.

وبمجرد اعتماد النتيجة، سيتاح للطلاب الاطلاع عليها عبر موقع "الفجر" بشكل فوري وسهل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الفجر"

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك في أواخر شهر يوليو. ستتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم الإلكترونية في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي، وسيتم الإعلان عنها عبر موقع "الفجر".

يعتزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، تكريم أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

هناك اتجاهات داخل الوزارة لمناقشة رؤية تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة. تشتمل هذه الرؤية على إتاحة فرص متعددة للطلاب للحصول على فرصة إعادة الامتحان إذا لزم الأمر، وذلك لتخفيف الضغط عن الطلاب الذين يشعرون بالقلق من نظام الفرصة الواحدة الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق نظام خاص بالإسراع التعليمي يتيح للطلاب الحصول على الثانوية العامة في فترة زمنية أقل، حيث يمكن للطالب إنهاء الدراسة في سنتين إذا رغب في ذلك، أو أخذ زمن إضافي حتى ثلاث سنوات إن كان ذلك مناسبًا له.