رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (علمي،أدبي)

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (علمي،أدبي)،البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 هو الأكثر شيوعًا خلال الأسابيع الماضية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

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وفقًا لتصريح وزارة التربية والتعليم، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في الساعات القادمة، وأن النتيجة تقترب من الانتهاء حيث تم وصولها إلى مرحلة التدقيق وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

بالاسم NOW نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (علمي،أدبي)

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة التي بلغت 89.7%، مؤكد أنه حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض امتحان المادة، وأضاف أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (علمي،أدبي)

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس (علمي،أدبي)

وكان وزير التربية والتعليم نهاية الأسبوع الماضي أعلن نسب النجاح مواد امتحانات الثانوي العامة بشعبها المختلفة علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي على النحو التالي:

1- اللغة العربية نسبة نجاحها وصل إلى 90%

2- اللغة الأجنبية الأولى نسبة نجاحها تعدي91 %

3- اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها بلغ 91%

4- الفيزياء نسبة نجاحها وصلت إلى 91%

5- الكيمياء نسبة نجاحها تعدت 88%

6- الرياضيات التطبيقية نسبة نجاحها وصلت 88%

7- الجغرافيا نسبة نجاحها تجاوزت91%

8- التاريخ نسبة نجاحها بلغت 90.2%

9- الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها وصلت إلى 91%

10- علم النفس والاجتماع، نسبة وصلت إلى 93.9%

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2023

كل ما عليك فعله بعد الدخول للموقع هو كتابة رقم الجلوس

- تحديد المحافظة

- تحديد الشعبة

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