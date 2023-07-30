الآن مشاهدة مباراة الاهلي والدخلية بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت [ كأس مصر ] : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي والدخلية بث مباشر اليوم يلا شوت تويتر ، يظهر الأهلي في الفترة الماضية بصورة مميزة، حيث وصل الاهلي لهذا الدور من الكأس بعدما نجح في الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد في دور الـ 32 من البطولة.



بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت [ كأس مصر ] : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي والدخلية بث مباشر اليوم يلا شوت ، ويعد العامل المشترك بين الفريقين يتمثل في الحالة المعنوية المرتفعة، بعد أن نجح الداخلية في البقاء بدوري الأضواء بعد صراع مرير مع الثلاثي غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود، الذين ودعوا المسابقة المحلية المرموقة وعادوا إلى القسم الثاني.

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة الاهلي والدخلية بث مباشر اليوم يلا شوت ، يترقب جمهور الأهلي بفارغ الصبر موعد مباراتهم ضد الداخلية اليوم في بطولة كأس مصر 2022/2023، حيث تعد هذه المباراة هي الأخيرة للفريق الأحمر في الموسم الرياضي الحالي. ومن المتوقع أن يغلق الأهلي صفحة الموسم الكروي الحالي عقب هذه المباراة، ليبدأ التحضيرات الفنية للموسم الجديد، وخاصةً بعد أن يكون الفريق على موعد مع مباراة مهمة في مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي 2023، والتي ستقام مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وينتظر عشاق الأحمر بفارغ الصبر هذه المباراة، حيث يسعى الفريق بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز وتأمين التأهل إلى الدور المقبل من البطولة. وبعد ذلك، سيكون على الأهلي الاستعداد بكل قوة لمواجهة الفريق الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي 2023، والتي تعد من المباريات المهمة التي يسعى الفريق للفوز بها وإحراز اللقب القاري.

وبالرغم من أن الأهلي يعتبر المفضل للفوز في مباراة اليوم ضد الداخلية، إلا أن الفريق الأحمر يدرك جيدًا صعوبة المباراة، ويسعى بكل جهوده لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة. ويترقب جمهور الأهلي بفارغ الصبر هذه المباراة، على أمل أن تكون مثيرة وممتعة، وأن يتمكن الفريق الفائز من تحقيق الفوز والتأهل، وهو ما سيزيد من حماس وتشويق المباريات القادمة في هذه البطولة المهمة لعشاق كرة القدم في مصر وحول العالم.

موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم في كأس مصر 2022/2023

يتوجه فريق النادي الأهلي، الفريق الحامل لأكثر من لقب على المستوى المحلي والإفريقي، إلى ستاد الكلية الحربية اليوم، لمواجهة فريق الداخلية في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر موسم 2022/2023. ويسعى الأهلي إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات والسيطرة على البطولات المحلية والإفريقية، بعد تحقيقه لقبي الدوري المصري الممتاز 2022/2023 ودوري أبطال إفريقيا 2022/2023، فضلًا عن لقب بطولة كأس مصر في الموسم الماضي.

يدرك الأهلي أن مباراة اليوم ستكون صعبة، وأن الداخلية ستكون على أتم الاستعداد لتحدي الفريق الحامل للقاب، ولكن الأهلي يمتلك الخبرة والمهارة والأداء القوي الذي يمكن أن يضمن لهم الفوز والتأهل إلى دور الـ 8 من البطولة. وبعد تحقيقه للقب كأس السوبر المصري في الموسم الماضي والجاري، يسعى الأهلي إلى الفوز باللقب الثالث على التوالي في بطولة كأس مصر.

ويترقب جمهور الأهلي هذه المباراة بفارغ الصبر، على أمل أن يحقق الفريق المفضل لديهم الفوز ويتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وهو ما سيزيد من حماس وتشويق المنافسات القادمة في هذه البطولة المهمة لعشاق كرة القدم في مصر وحول العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية اليوم في كأس مصر 2022/2023

ستكون قناة أون تايم سبورت القناة الحصرية التي ستنقل مباراة الأهلي والداخلية اليوم في بطولة كأس مصر 2022/2023، حيث تمتلك القناة حقوق بث جميع مباريات المسابقات التي تقام داخل مصر، وذلك وفقًا للتعاقد المبرم بينها وبين رابطة الأندية المصرية للمحترفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والداخلية | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والداخلية | اضغط هنـــا

ومن أجل مشاهدة هذه المباراة المهمة، يمكن للجماهير الراغبة في مشاهدتها، الاستقبال على تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات، وذلك للاستمتاع بمشاهدة الأهلي وهو يتحدى فريق الداخلية في مشهد رياضي شيق وممتع.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تشكيل الأهلي ضد الداخلية

ويتوقع أن يختار السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم، لمباراة الداخلية في كأس مصر 2022/2023، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد فخري - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.