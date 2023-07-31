اليوم السابع| نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم ورقم الجلوس مجانا| الثانوية العامة 2023

اليوم السابع| نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم ورقم الجلوس مجانا| الثانوية العامة 2023

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نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

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اقتربت نتيجة الثانوية العامة 2023 في إعلانها وبدأ العد التنازلي عن موعد إعلام النتيجة، حيث يكثف طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم البحث بعدة كلمات عن الثانوية العامة من أجل معرفة النتائج.

أقرأ أيضًا.. عاجل - الآن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 | اليوم السابع | مصراوي| الوطن | نتيجتك 

اليوم السابع| نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم ورقم الجلوس مجانا| الثانوية العامة 2023

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية الخدمات العاجلة في إطار الحرص موقعها الإلكتروني، على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها خاصة طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم ورقم 

الآن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد ظهورها عبر بوابة خدمات التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــا، وسوف يتم الإعلان عن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء الأوائل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويرغب عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ونتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، ومن المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بعد الإنتهاء من عمليات المراجعة النهائية والأخيرة لرصد الدرجات.

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ساعات تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على.. «بوابة الفجر»

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أحصل علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم ورقم الجلوس مجانا

واعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح 78.8%، وسيعقد مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بارتفاع طفيف عن العام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 قريبًا عبر بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كيفية معرفة نتائج ثانوية عامة "قبل أي حد من تيليجرام" عبر بوابة الفجر

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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" (سجل بياناتك الآن)

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الحرص على توفير الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها خاصة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، كيفية وخطوات تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد"، وجاءت كالتالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023.. سجل بياناتك لتصلك فور إعلانها


اضغط على الرابط التالي وسجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا.

  • موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع.. أكتب رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع.. اضغط عرض النتيجة.
نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

  • بلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء 88.9%، وحصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب امتحان الكيمياء.
  • بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وحصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.
  • وصلت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، حصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.
  • بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%، حصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.
  • تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة  90%، وحصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
  • تخطت نسبة النجاح في اللغة الثانية نسبة نجاح 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.
  • بلغت نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1%، وحصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
  • بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%، وحصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
  • بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
  • بلغت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9%، وحصل عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
  • بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات البحتة 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
  • وصلت نسبة النجاح في مادة الأحياء 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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