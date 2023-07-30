موانئ البحر الأحمر تتداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و102 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 270 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع، 142 شاحنة ، 32 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة KSL-XINYANG قادمة من العقبة فارغة بينما تغادر السفينة NEW lIBERTY علي متنها 28 الف طن فوسفات تصدير إلى باكستان والعبارة أمل.



فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 .



و شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .



كما شهد ميناء بورتوفيق بالامس مغادرة السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة متجهة إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها.