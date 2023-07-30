ads

موانئ البحر الأحمر تتداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن  بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و102 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 270  شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع، 142 شاحنة  ، 32 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة KSL-XINYANG  قادمة من العقبة فارغة  بينما تغادر  السفينة  NEW lIBERTY  علي متنها 28 الف  طن فوسفات تصدير إلى باكستان والعبارة أمل. 

فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  . 

و شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة  سينا  . 

كما شهد ميناء بورتوفيق بالامس مغادرة السفينتين النوي اكسبريس ودرة جدة متجهة إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانيها.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

لـينك ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. خطوات رابط الحصول عليها برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

نتيجتك نت youm7| بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023| اليوم السابع نتيجة حصرياً

ظــهرت هنا.. ظهرت رسمياً الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم رابط مباشر بعد قليل (نسبة نجاح 78%) علمي وأدبي

"حصريا" ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (لينك شغال)

عاجل - ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة 75 % .. هٌنا الآن رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الفجر (لينك مباشر)

رابط مبــاشـــر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. "سجل بياناتك الآن" واحصل على نتيجتك حصريا عبر بوابة الفجر elfagr.org

رقم جديد لـ "سعر الدولار" بالسوق السوداء اليوم السبت 29 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

عاجل.. إصابة نجم الأهلي وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع