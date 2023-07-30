23.4 % ارتفاع في صادرات الأردن لمنطقة اليورو خلال 5 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 23.4 بالمئة، وصولًا إلى نحو 136 مليون دينار أردني، مقارنة مع نحو 110 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

 

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة، لتصل إلى 1.182 مليار دينار أردني، مقابل 1.140 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشارت البيانات، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة اليورو بلغ حتى نهاية شهر مايو الماضي نحو 1.318 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.250 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي.

 

ونوهت إلى أن عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي وصل إلى نحو 1.046 مليار دينار أردني، مقارنة مع نحو 1.030 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.

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