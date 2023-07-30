بورصة الكويت تحقق 8.42 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الأول

أعلنت شركة بورصة الكويت تسجيلها صافي أرباح قدرها 8.42 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من العام الجاري، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان صحافي للشركة، اليوم الأحد، أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.

وتأسست شركة بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة.