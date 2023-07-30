بورصة الكويت تحقق 8.42 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة بورصة الكويت تسجيلها صافي أرباح قدرها 8.42 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من العام الجاري، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان صحافي للشركة، اليوم الأحد، أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.

وتأسست شركة بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

لـينك ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع .. خطوات رابط الحصول عليها برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

بث مباشر الآن | كورة لايف مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

ظــهرت هنا.. ظهرت رسمياً الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم رابط مباشر بعد قليل (نسبة نجاح 78%) علمي وأدبي

بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والسد اليوم بث مباشر يلا شوت [ البطولة العربية ] الشوط الثاني

"حصريا" ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (لينك شغال)

نتيجتك نت youm7| بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023| اليوم السابع نتيجة حصرياً

عاجل - ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة 75 % .. هٌنا الآن رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الفجر (لينك مباشر)

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي اليوم تويتر | آلحين مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot [ البطولة العربية 2023 ]

ads