صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة بقيمة 7.5 مليارات دولار من قرض الأرجنتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مع الأرجنتين للحصول على 7.5 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قرض قائم بالفعل.

 

ولا يزال الاتفاق في حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق والذي سيجتمع في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

 

وفقا للبيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، فإن الاتفاق يجمع رسميا المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار على مدار 30 شهرا اتفق عليه في 2022.

 

وأكد البيان أن الصندوق يسعى "لدعم جهود سياسات الأرجنتين واحتياجات ميزان المدفوعات على المدى القريب، والتي تتضمن التزامات للصندوق."

 

وذكر أن الصندوق اتفق على تخفيف بعض المتطلبات في برنامجه جزئيا بسبب "الوضع الاقتصادي للأرجنتين الذي أصبح شديد الصعوبة نتيجة للتأثير الذي فاق التوقعات للجفاف، والذي أثر بدوره على الصادرات والعائدات المالية،" في إشارة إلى الجفاف الذي دمر محاصيل الأرجنتين. 

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