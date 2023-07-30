547.5 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية للصين في يونيو الماضي

أظهرت بيانات رسمية، وصول إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في البضائع والخدمات إلى أكثر من 3.91 تريليون يوان (547.5 مليار دولار أمريكي)، خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، حسب وكالة أنباء (شينخوا) اليوم السبت، أن قيمة الصادرات الصينية من البضائع بلغت 1.91 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.49 تريليون يوان، ما أسفر عن تحقيق فائض بلغ 424.2 مليار يوان.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات الخدمات بلغ 189.5 مليار يوان خلال الشهر الماضي، فيما وصلت واردات الخدمات إلى 322.5 مليار يوان، ما نتج عنه عجز تجاري بلغ 133.1 مليار يوان.