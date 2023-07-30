الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتًا للحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر اعتبارًا من اليوم الجمعة، في خطوة تسعى إلى ضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرار تضمن حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى دولة الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يُطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كليًا أو جزئيًا وإن كان ممسوحًا وملمعًا، وأرز مكسر.

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