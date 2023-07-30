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تراجع عدد الشركات التجارية في كوريا الجنوبية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية الجنوبية تراجع عدد الشركات التجارية بنسبة 0.7% على أساس سنوي في عام 2022 وسط الغموض الاقتصادي الذي أعاق الأنشطة التجارية.

 

ووفقا للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية، فقد بلغ عدد الشركات التجارية في كوريا الجنوبية 251،246 في العام الماضي بانخفاض قدره 1،812 عن عام 2021.

 

كما تراجع عدد الشركات الجديدة في السوق التجارية بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 59،173 مع خروج 60،985 شركة من السوق بزيادة 6.6% عن العام الذي سبقه.

 

وأوضحت البيانات أن حجم التجارة للشركات التجارية قفز إلى مستوى قياسي عند 132 مليار دولار بزيادة 10.8% خلال هذه الفترة.

 

وارتفع عدد الشركات المصدرة بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 95،984 بينما انخفض عدد الشركات المستوردة بنسبة 1.6% إلى 208،834. 

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