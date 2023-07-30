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معادن السعودية تستحوذ على 10٪ من فالي البرازيلية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت شركة التعدين العربية السعودية  (معادن) في إفصاح للبورصة يوم الأحد إنها وافقت على صفقة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة من شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية في إطار استراتيجية للاستثمار في أصول التعدين العالمية.

ووقعت معادن، من خلال مشروعها المشترك منارة الذي أسسته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الخميس اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة في شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة، على أساس قيمة المشروع البالغة 26 مليار دولار.

وقال بيان الشركة "سيساهم استثمار منارة في فالي بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها. وتعتبر هذه المعادن ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة".

والصفقة، التي ستمولها شركة معادن من مواردها الخاصة، تخضع للموافقات التنظيمية ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2024.

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