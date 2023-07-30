ads

المركزي الأوروبي: بيانات النمو الصادرة مؤخرا "مشجعة"

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت يوم الأحد إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا "مشجعة للغاية" وتؤكد توقعات البنك.

وأضافت لاجارد في تصريحات لصحيفة لو فيجارو الفرنسية "أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في فرنسا وألمانيا وإسبانيا مشجعة للغاية".

وأضافت "إنها تدعم توقعاتنا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.9 بالمئة هذا العام".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل.    وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ يوليو تموز الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.

وعلى الرغم من تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الآونة الأخيرة، فإن البنك يستهدف خفضه إلى اثنين بالمئة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم

لـينك ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع .. خطوات رابط الحصول عليها برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

رابط سريع ورسمي.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

“بالاسم فقط” الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع نتيجة نت وموقع وزارة التربية والتعليم رسمياً

"حصريا" ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (لينك شغال)

عاجل - خلال دقائق..اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس | youm7 | الأسبوع | الوطن | نتيجتك

ظــهرت هنا.. ظهرت رسمياً الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم رابط مباشر بعد قليل (نسبة نجاح 78%) علمي وأدبي

عاجل.. ننشر أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط الإستعلام عن النتيجة عبر بوابة الفجر

ads