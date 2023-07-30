المركزي الأوروبي: بيانات النمو الصادرة مؤخرا "مشجعة"

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت يوم الأحد إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا "مشجعة للغاية" وتؤكد توقعات البنك.

وأضافت لاجارد في تصريحات لصحيفة لو فيجارو الفرنسية "أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في فرنسا وألمانيا وإسبانيا مشجعة للغاية".

وأضافت "إنها تدعم توقعاتنا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.9 بالمئة هذا العام".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس لكنه عزز احتمالات توقفها الشهر المقبل. وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار، رفع المركزي الأوروبي حتى الآن كلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ يوليو تموز الماضي مخافة أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع الكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.

وعلى الرغم من تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الآونة الأخيرة، فإن البنك يستهدف خفضه إلى اثنين بالمئة.