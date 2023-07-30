مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي بث مباشر اليوم يلا شوت

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي بث مباشر اليوم في البطولة العربية [ يلا شوت ] ، مواجهة مرتقبة اليوم الأحد تجمع بين فريقي الاتحاد السعودي ونظيره فريق الصفاقسي التونسي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان» 2023 والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، والتي تقام على أرضية ملعب «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف.

مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي بث مباشر اليوم في البطولة العربية [ يلا شوت ]، وستكون جماهير كرة القدم على موعد مع لقاءٍ كرويٍ مثيرٍ بين فريقي اتحاد جدة السعودي والصفاقسي التونسي، وذلك في العاشرة مساء اليوم على أرضية استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

يسعى كل فريقٍ لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثِ في هذه المباراة، حيث يحتلُ الاتحاد جدة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيدِ ثلاثِ نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على الترجي التونسي، فيما يحتل الصفاقسي التونسي المركز الرابع بدونِ نقاطٍ بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الشرطة العراقي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية

يتميز الفريق السعودي بتواجد النجم المصري طارق حامد في صفوفه، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق والمنتخب المصري، كما يمتلك الفريق عددًا من اللاعبين المميزين الذين يمتلكون القدرة على تحقيق الفوز في هذه المباراة.

ويتطلع الصفاقسي التونسي إلى تحقيق الفوز وإنعاش آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي، ولكن الفريق يواجه مهمةً صعبةً أمام الاتحاد جدة السعودي، الذي يسعى لتأكيد تفوقه وتحسين موقفه في المجموعة.

ويترقب عشاق الكرة العربية هذه المواجهة بفارغ الصبر، وسيكونون على موعدٍ مع مباراةٍ مثيرةٍ تجمع بين فريقين قويين، ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات البث المختلفة التي ستعرضها.

تنطلق مساء اليوم المواجهة المثيرة بين فريق اتحاد جدة السعودي وفريق الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" 2023. تأتي هذه المباراة بعد فوز اتحاد جدة في الجولة الأولى على الترجي التونسي بنتيجة 2-1، فيما خسر الصفاقسي في نفس الجولة أمام الشرطة العراقي.

يسعى فريق اتحاد جدة لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على فرص التأهل للدور القادم، وخطف الثلاث نقاط التي تضمن له التنافس على صدارة المجموعة الأولى مع فريق الشرطة العراقي. ويضم الفريق السعودي عددًا كبيرًا من النجوم، بما في ذلك الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم حديثًا إلى النمور من ريال مدريد، والفرنسي نجولو كانتي، والمصري طارق حامد، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو.

من جهته، يسعى فريق الصفاقسي للعودة إلى المنافسة وتحقيق الفوز في هذه المباراة، وذلك بعد الخسارة الأولى أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى. ويعتبر الفريق التونسي من الفرق العريقة في القارة الإفريقية، ويتمتع بجماهير كبيرة تتابعه في مختلف أنحاء العالم.

بث مباشر مباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية

وتتوقع جماهير كرة القدم مباراةً مثيرةً ومنافسةً شديدةً بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما القدرة على تحقيق الفوز والانتصار في هذه المواجهة. وسيتم بث المباراة على قناة SSC السعودية وتطبيق Shahid VIP، والذي سيتيح للجماهير متابعة المباراة بسهولة ودقة عالية.

ويتطلع الجميع إلى مشاهدة النجوم المخضرمين والمواهب الشابة في هذه المواجهة، وهم يستعرضون مهاراتهم ويتبارون في التسديدات والتمريرات الدقيقة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا في المدرجات، حيث سيحرص الجميع على تشجيع فريقه المفضل ودعمه في كل ما يحتاجه.

وتعد "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" من أهمالبطولات الكروية في المنطقة العربية، حيث تجمع أفضل الفرق العربية وتسعى لتحقيق البطولة والتتويج باللقب الغالي. ويعتبر الفوز في هذه البطولة من الإنجازات الكبرى لأي فريق كروي عربي، حيث يتطلب الأمر الكثير من الجهد والتحضيرات المسبقة.

ويتشرف استاد مدينة الملك فهد الرياضية باستضافة هذه المواجهة المميزة، والتي ستكون فرصة لعشاق الكرة العربية لمشاهدة نجومها المفضلين والتعرف على أساليب اللعب والتكتيكات المختلفة التي يستخدمها الفريقان. ومن المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة وممتعة للمشاهدين، وستشهد التنافس الشديد بين الفريقين في سعيهما لتحقيق الفوز والنجاح.

وبهذا الصدد، يمكن القول إن المباراة ستكون فرصةً للاعبين لإثبات أنفسهم وإبراز مهاراتهم، والتألق في الميدان، علاوةً على السعي لتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات. ومن المتوقع أن يتابع الملايين من عشاق كرة القدم في العالم هذه المواجهة المثيرة، ويترقبون النتائج والأداء الذي سيظهره كل فريق في المباراة.

وبهذا الصدد، لا يمكن إلا أن نتمنى للفريقين حظًا طيبًا في المباراة، ونتمنى أن يتمتع الجمهور بلحظاتٍ مميزة ويشهدوا مواجهةً مثيرةً ومنافسةً شديدةً بين الفريقين. ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة، وأن تكون كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 فرصةً لإبراز مواهب اللاعبين وتعزيز الروح الرياضية في المنطقة العربية.

ومن المتوقع أن يدخل فريق اتحاد جدة المباراة بتشكيلة تضم مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، ومد الله العليان وأحمد شراحيلي وعمر هوساوي وأحمد بامسعود في خط الدفاع، وطارق حامد وجوتا وكورنادو في خط الوسط، وعبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما ورومارينيو في خط الهجوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

يتصدر اتحاد جدة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى أمام الترجي بنتيجة 2-1. الفريق الثاني في الترتيب هو الشرطة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

يتمتع فريق اتحاد جدة السعودي بسجل إيجابي في البطولات العربية، حيث لعب الفريق مع الصفاقسي التونسي 4 مرات في نسختي 2004 و2005. وقد فاز الفريق السعودي في مباراتي الذهاب والإياب في نسخة 2005 بنتيجة 2-0 و2-1 على التوالي، فيما تعادل مع الصفاقسي ذهابًا 1-1 في نسخة 2004 وخسر إيابًا 1-2.

كما التقى الاتحاد مع فرق تونسية أخرى في البطولة العربية، مثل الملعب والنجم الساحلي ومستقبل المرسى والبنزرتي والأفريقي والترجي، بإجمالي 11 مرة منذ عام 1987. وقد حقق الفريق السعودي 6 انتصارات، تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وسجل 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا. ومن المتوقع أن يقدم الفريق عرضًا قويًا في المواجهة المرتقبة مع الصفاقسي، ويسعى لتحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة المهمة.

موعد مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في البطولة العربية

سيتم إقامة مباراة بين اتحاد جدة والصفاقسي في بطولة الكأس العربية "كأس الملك سلمان" اليوم الأحد، ومن المقرر أن تنطلق اللقاءات المثيرة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والصفاقسي | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية

ستتم بث مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في بطولة الكأس العربية على عدة قنوات، ومن بينها قنوات أبوظبي الرياضية، قناة الكأس، قناة دبي الرياضية، وقنوات SSC.

