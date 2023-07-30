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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة - الدستور - اليوم السابع - القاهرة 24

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة - الدستور - اليوم السابع - القاهرة 24

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس. وتثير هذه الانتظار العديد من التساؤلات حول موعد إعلان النتيجة والتي من المتوقع أن تتاح بعد ساعات قليلة. ويترقب الجميع هذه النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم ومدى تفوقهم والتخطيط لمستقبلهم الأكاديمي. ونتمنى لجميع الطلاب حظًا موفقًا ونجاحًا في مسيرتهم الدراسية.

رابط موقع الفجر للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل عن طريق الدخول على رابط موقع الفجر لنتيجة الثانوية العامة: 

  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

أوائل الثانوية العامة 2023

سيتم الإعلان عن الطلاب الأوائل في الثانوية العامة لعام 2023 في المؤتمر الصحفي المرتقب، وسيتم التواصل معهم هاتفيًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي خلال المرحلة الثانوية. 

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد

نستعرض معكم  نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد، حيث جاءت مبشرة.

اللغة العربية

90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%

اللغة الأجنبية الأولى

91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1%

اللغة الأجنبية الثانية

91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%

مادة التاريخ

90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%

امتحان الجغرافيا

91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9%

مادة الفيزياء

91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9%

مادة الكيمياء

88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%

مادة الجيولوجيا

91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر  5.2%

مادة الرياضيات التطبيقية

88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜

مادة علم النفس والاجتماع

93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1%

مادة الفلسفة والمنطق

91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5%

مادة الرياضيات البحتة

89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة  5.8%

مادة الأحياء

90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

وكانت بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 في 12 يونيو الماضي وانتهت في 13 يوليو الجاري.

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