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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .. بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. بعد اعتمادها رسميا من وزير التعليم

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل، إذ يبحث الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023.
نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وجاء في رسالة وزير التعليم الدكتور رضا حجازي بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023: "أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023".

وتابع: "رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

واستطرد: رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

واختتم: أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل، خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق.

وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بوابة الفجر

وأتاحت بوابة الأسبوع الإلكترونية لمتابعيها من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث حصلت بوابة الأسبوع الإلكترونية على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ويمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، عن طريق الضغط على الرابط التالى:
  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.
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