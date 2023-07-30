رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. استعلم الآن

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مراحل من المراجعة والتدقيق، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي غدًا للإعلان عنها بشكل رسمي. وسيتوفر بعد المؤتمر الصحفي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على بوابة "الفجر"، ويمكن للطلاب تسجيل الدخول الآن لمعرفة درجات المواد والمجموع الكلي الذي حققوه في الامتحانات. نتمنى لجميع الطلاب حظًا موفقًا ونجاحًا في مسيرتهم الأكاديمية المستقبلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. استعلم الآن

وتواصل «الفجر» تقديم خدماتها لطلاب الثانوية العامة بتوفير رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن كعاتها كل عام، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة باتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

وعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وجه وزير التعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلًا: «نتيجة الامتحانات بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقًا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم».

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

واضاف: «أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بمجموع الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات، فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

كما وجه رسالة لأولياء الأمور بأن يثقوا في أبنائهم ويوفروا لهم الحب والطمأنينة، وأن يدعموا اختياراتهم ويساهموا في تطوير قدراتهم ويمهدوا لهم السبل، مشيرًا إلى أن صناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج ولكن بامتلاك القدرات وتطويرها على أساس سليمة من التعلم والمعرفة.