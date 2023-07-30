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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ قليل، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية. ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن النتيجة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية لمرحلة جديدة في حياتهم، ومستقبل مشرق ينتظرهم. وجاءت هذه التصريحات من خلال منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم

وبعد اعتمادها رسميا، وفرت بوابة «الفجر» رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، من خلال بوابتها الإلكترونية، تسهيلا للطلاب وأولياء أمورهم وأسرهم في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، في خطوات، وهي:
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  • اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا. https://natega.elfagr.org/
  • كتابة اسم الطالب أو الطالبة.
  • كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.
  • كتابة رقم الهاتف.
  • اضغط على سجل الآن.

رسالة وزير التربية والتعليم للطلاب

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، وهي:

- ابنائي الطلاب اتمنى لكم مستقبل أفضل.

- النجاح في الحياه ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة.

- اجتهدوا وثابرو واكتسبوا مهارات المعرفة.

- المهارات والقدرات هي سبيل تحقيق آمالكم.

- تطوير القدرات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

رسالة وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

واستكمل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم رسالة لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، وهي:

- ثقوا في أبنائكم.

- وفروا لهم الحب والطمأنينة.

- اهتموا اختيارتهم أيًا كانت.

- ساهموا في تطوير قدراتهم.

- مهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق.

- النجاح لا يتوقف على النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها.

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