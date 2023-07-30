بالاسم ورقم الجلوس : لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، جميع محافظات مصر بالروابط الرسمية

بالاسم ورقم الجلوس: لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، جميع محافظات مصر بالروابط الرسمية ، ما زالت حالة الترقب والانتظار تسود بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. وتفصلنا لحظات قليلة عن الكشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وينتظر الجميع بفارغ الصبر هذه النتيجة المنتظرة، والتي ستحدد مسارهم الأكاديمي والمستقبلي.

واعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023، مساء اليوم، موجهًا رسالة لـ طلبة الثانوية العامة 2023 وتهنئتهم بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023:

وفي هذا الإطار تستعرض «بوابة الفجر» لـ طلبة الثانوية العامة 2023 في السطور التالي، كل المعلومات التي تخص نتيجة الثانوية العامة 2023، من حيث رابط الاستعلام عن النتيجة على بوابة الفجر، بالإضافة إلى رسالة وزير التربية والتعليم للطلاب:

نتيجة الثانوية العامة 2023

رسالة وزير التربية والتعليم لـ طلبة ثانوية عامة 2023

وقال الوزير على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023».

ووجه «حجازي» رسالة لـ طلاب الثانوية العامة،: «رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم».

وأضاف وزير التربية والتعليم: «أود أن أذكركم بأن النجاح في الحياه العملية ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

كما وجه رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، وقال: «رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة».

واختتم الدكتور رضا حجازي رسالته، وقال: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسي كامل، خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق».

الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على الفجر

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

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نتائج مؤشرات مواد الثانوية العامة 2023

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. حققت نسبة النجاح في امتحان الكيمياء نحو 88.9%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. وصلت نسبة النجاح في امتحان التاريخ إلى نحو 90.2%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان الجغرافيا نحو 91.6%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. كما حققت نسبة النجاح في امتحان الفيزياء 2023 نحو 91%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية نحو 90٪.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. سجلت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الأولى نحو 91.3%.

الثانوية العامة 2023

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. سجلت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية نحو 91%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان الجيولوجيا نحو 91.1%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان الرياضيات التطبيقية نحو 88.5%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان الفلسفة والمنطق نحو 91.9%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان الرياضيات البحتة نحو 89.7%.

- نتيجة الثانوية العامة 2023.. بلغت نسبة النجاح في امتحان الأحياء نحو 90.6%.

مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

ارتفعت مؤشرات ونسب النجاح لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 مقارنة بالعام الماضي، وتتراوح العام الجاري ما بين 78 و79%، بينما وصلت العام الماضي 75.4%.

الثانوية العامة 2023

آخر موعد لأداء اختبارات القدرات 2023

وفي سياق آخر، أعلنت بعض عن مواعيد اختبارات القدرات 2023 للقبول بالجامعات، وكانت من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس الماضي 27 يوليو 2023، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بمد فترة تسجيل طلبات أداء اختبارات القدرات 2023 لمدة أسبوع، مراعاةً للإجازات بشهر يوليو 2023.