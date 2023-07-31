‘‘ بالاسم ورقم الجلوس ‘‘ رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم وأسماء الآوائل

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023، وتستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا خلال ساعات قليلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لها على موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

وستتيح وزارة التربية والتعليم خلال ساعات قليلة نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي الاستعلام عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بموقع وزارة التربية والتعليم، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا.

ووجه وزير التعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة 2023، مؤكدا أن «نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.»

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا، عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة من هنا أو من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، عبر الخطوات التالية:

اضغط علي رابط النتيجة الثانوية العامة 2023 "قبل أي حد" من هــنــــا . https://natega.elfagr.org/

. كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

كتابة رقم الهاتف.

اضغط على سجل الآن.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

وستتيح وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا، رابط الحصول على النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، على النحو التالي:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم هنا.

اختيار أيقونة نتائج الثانوية العامة 2023 التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على استعلام النتيجة.





رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم بالاسم

وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية، إما من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة من هنا أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا https://emis.gov.eg/، أو رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، أو عبر الرابط الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم خلال ساعات عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

اوائل الثانوية العامة 2023

وأخطرت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الأحد أوائل الثانوية العامة هاتفيًا بترتيبهم على مستوى الجمهورية، ومن المرتقب أن تعلن الوزارة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده غدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتتضمن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الطلاب من شعبتين علمي «علوم ورياضيات» وأدبي، والطلاب المكفوفين، وطلاب الدمج، والطلاب المتفوقي، وستعلن وزارة التربية والتعليم كافة تفاصيل النتيجة ونسب النجاح والتظلمات في مؤتمرها المرتقب غدا.

وفيما يلي أسماء الأوائل:





أوائل الشعبة الأدبية:



سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة



عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة



عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة



عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة



فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة



فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية



محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة



معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة



ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة



نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية



ـ وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:



أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية



حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط



زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة



كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا



كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة



كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا



محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية



محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط



معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف



ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة



وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:



إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط



أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة



أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية



باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط



زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية



مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية



محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة



محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية



مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة



مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد





وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان



كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية



وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية



وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة



وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف



بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية